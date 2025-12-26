Прямой эфир

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси

26 декабря 2025 07:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с ожидается сегодня, 26 декабря, во многих районах Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси-2

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. МЧС напоминает, что при подобных погодных условиях есть вероятность повреждения линий связи и электропередачи, отключения электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, обрушения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.

# Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Большие выходные! Сотрудники милиции продолжают нести службу в усиленном режиме
26 декабря 2025 07:36

Большие выходные! Сотрудники милиции продолжают нести службу в усиленном режиме

Наталья Кочанова провела встречу с членами Совета старейшин
26 декабря 2025 07:33

Наталья Кочанова провела встречу с членами Совета старейшин

Побаловать себя и своих близких! Ярмарка рыбы и деликатесов Севера продолжает работу в Минске
25 декабря 2025 18:35

Побаловать себя и своих близких! Ярмарка рыбы и деликатесов Севера продолжает работу в Минске