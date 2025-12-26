Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси

Усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с ожидается сегодня, 26 декабря, во многих районах Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с ожидается сегодня, 26 декабря, во многих районах Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. МЧС напоминает, что при подобных погодных условиях есть вероятность повреждения линий связи и электропередачи, отключения электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, обрушения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев.