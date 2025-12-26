Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси

Побаловать себя и своих близких! Ярмарка рыбы и деликатесов Севера продолжает работу в Минске

Праздники уже стучатся к нам в окно. Самое время бежать за деликатесами на новогодний стол, чтобы удивить и побаловать себя и своих близких!