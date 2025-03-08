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Волонтёры поздравили ветерана с днём рождения и 8 Марта – минчанка отмечает 107-летие

08 марта 2025 08:51
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Особые слова поздравлений в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Минчанка Анна Николаевна Громыко 8 марта отмечает двойной праздник, встречая свою 107 весну. Поздравить долгожительницу приехали представители общественных организаций и волонтеры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтёры поздравили ветерана с днём рождения и 8 Марта – минчанка отмечает 107-летие-2

Мама троих детей, бабушка шести внуков и десяти правнуков. У женщины большая и дружная семья. Именно любовь родных людей называет эликсиром долголетия. Более века Анна Николаевна следует одному принципу, желая людям только добра. В ее жизни было немало испытаний. В 12 лет осталась без родителей, рисковала собой, сражаясь с оккупантами. Ее главное желание – чтобы больше никогда не было войны. В год 80-летия Великой Победы военные воспоминания Анны Громыко станут первой частью особенного проекта.

Волонтёры поздравили ветерана с днём рождения и 8 Марта – минчанка отмечает 107-летие-4

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста:
Мы еще пришли вместе с молодыми нашими помощниками, с волонтерами, для того чтобы молодые волонтеры смогли сделать первую запись в книге «Милосердие». Мы предполагаем записать истории мужчин, женщин, ветеранов Великой Отечественной войны и перед самым праздником презентовать эту книгу.

Волонтёры поздравили ветерана с днём рождения и 8 Марта – минчанка отмечает 107-летие-6

Дочь Анны Николаевны говорит: никогда не видели маму расстроенной. Она сильная, жизнерадостная женщина и настоящий пример для подражания.

Волонтёры поздравили ветерана с днём рождения и 8 Марта – минчанка отмечает 107-летие-8

Анна Громыко:
Все женщины нашей страны, желаю вам хорошо провести этот день и вообще всю жизнь провести хорошо. Здоровья, счастья, благополучия. Всего доброго.

В ее личный праздник в доме всегда много гостей. И это подтверждение того, что история важна, а жизненный путь помнят и ценят.

# ветераны # 8 Марта

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