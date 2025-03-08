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Гродненские спасатели организовали праздничную акцию для представительниц прекрасного пола

08 марта 2025 08:26
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Весенние цветы, открытки и музыкальные подарки. Необычное поздравление организовали гродненские спасатели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненские спасатели организовали праздничную акцию для представительниц прекрасного пола-2

Праздничной колонной в сопровождении аккордеониста сотрудники МЧС прошли по центральным улицам города, приветствуя цветами и теплыми словами всех женщин. Некоторых даже закружили в танце. Спасатели подарили жительницам Гродно 112 тюльпанов, устроив настоящий парад радости.

Гродненские спасатели организовали праздничную акцию для представительниц прекрасного пола-4

Идем, ничего не подозреваем, а тут цветочки. Спасибо МЧС большое за настроение, за праздник.

Гродненские спасатели организовали праздничную акцию для представительниц прекрасного пола-6

Было неожиданно и приятно, потому что меня никогда не поздравляли, так не было ни разу, чтобы посреди улицы останавливали и поздравляли цветочками. Очень важно, чтобы все мужчины поздравляли своих женщин с 8 Марта цветочками и не только.

Гродненские спасатели организовали праздничную акцию для представительниц прекрасного пола-8

Весны, радости, женского счастья, ну и самое главное, чтобы была всегда опора, плечо мужское, самое-самое для вас дорогое. И детки вот такие же прекрасные и радостные.

Гродненские спасатели организовали праздничную акцию для представительниц прекрасного пола-10

Завершилось шествие у пожарной каланчи под звуки поздравительной фанфары в исполнении знаменитого гродненского трубача.

# 8 Марта # МЧС Республики Беларусь

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