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Волонтёры подарили детям из коррекционного центра в Копыле праздничное представление и вручили подарки

31 декабря 2021 15:22
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается масштабная акция «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Волонтёры подарили детям из коррекционного центра в Копыле праздничное представление и вручили подарки -1

С каждым днем она охватывает все больше населенных пунктов. В Копыле копилку добрых дел пополнили волонтеры «Доброго сердца». В рамках проекта «Чудеса на Рождество» они порадовали воспитанников коррекционного центра праздничным представлением и подарками.  

Тему продолжит Лена Мельницкая.  

Волонтёры подарили детям из коррекционного центра в Копыле праздничное представление и вручили подарки -4

Лена Мельницкая, корреспондент:
Подарить новогоднее чудо тем, кто его очень ждет. Благодаря акции «Наши дети», настоящий праздник пришел в Копыльский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Каждый ребенок смог окунуться в атмосферу сказки и волшебства.  

Предновогоднее время традиционно наполнено не только предвкушением праздника, но и добрыми делами. И дети не напрасно верят в исполнение своих желаний. Воспитанников коррекционного центра в Копыле волшебники посещают каждый год.  

Волонтёры подарили детям из коррекционного центра в Копыле праздничное представление и вручили подарки -7

Ирина Горельская, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:  
В преддверии новогодних праздников наше учреждение широко распахнуло двери для тех, кто хочет прийти и подарить детям сказку, хорошее новогоднее настроение и исполнение желаний.  

Подробнее в видеоматериале.  

# Новый год # общество # Лена Мельницкая # Фотофакт

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