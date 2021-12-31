Волонтёры подарили детям из коррекционного центра в Копыле праздничное представление и вручили подарки

Новости Беларуси. В Минской области продолжается масштабная акция «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области продолжается масштабная акция «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С каждым днем она охватывает все больше населенных пунктов. В Копыле копилку добрых дел пополнили волонтеры «Доброго сердца». В рамках проекта «Чудеса на Рождество» они порадовали воспитанников коррекционного центра праздничным представлением и подарками.
Тему продолжит Лена Мельницкая.
Лена Мельницкая, корреспондент:
Подарить новогоднее чудо тем, кто его очень ждет. Благодаря акции «Наши дети», настоящий праздник пришел в Копыльский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Каждый ребенок смог окунуться в атмосферу сказки и волшебства.
Предновогоднее время традиционно наполнено не только предвкушением праздника, но и добрыми делами. И дети не напрасно верят в исполнение своих желаний. Воспитанников коррекционного центра в Копыле волшебники посещают каждый год.
Ирина Горельская, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
В преддверии новогодних праздников наше учреждение широко распахнуло двери для тех, кто хочет прийти и подарить детям сказку, хорошее новогоднее настроение и исполнение желаний.
Подробнее в видеоматериале.