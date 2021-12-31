Волонтёры подарили детям из коррекционного центра в Копыле праздничное представление и вручили подарки

С каждым днем она охватывает все больше населенных пунктов. В Копыле копилку добрых дел пополнили волонтеры «Доброго сердца». В рамках проекта «Чудеса на Рождество» они порадовали воспитанников коррекционного центра праздничным представлением и подарками.

Лена Мельницкая, корреспондент:

Подарить новогоднее чудо тем, кто его очень ждет. Благодаря акции «Наши дети», настоящий праздник пришел в Копыльский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Каждый ребенок смог окунуться в атмосферу сказки и волшебства.

Предновогоднее время традиционно наполнено не только предвкушением праздника, но и добрыми делами. И дети не напрасно верят в исполнение своих желаний. Воспитанников коррекционного центра в Копыле волшебники посещают каждый год.