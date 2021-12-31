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Новые школы, ремонт поликлиники. Что в Минске успели сделать за 2021 год

31 декабря 2021 15:19
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Новости Беларуси. Столица готова встречать новый 2022 год. Самое время подводить итоги. Сделано было много в самых разных сферах. Открылись сразу несколько новых школ, завершили реконструкцию в медицинских учреждениях. Активно развивалась транспортная инфраструктура. Например, открыли обновленную трассу Р-53 до города-спутника Смолевичей.  

Как столица провела 365 дней 2021 года – в материале Анастасии Кончиц.  

Новые школы, ремонт поликлиники. Что в Минске успели сделать за 2021 год -1

Анастасия Кончиц, корреспондент:  
100 километров иллюминационных линий, свыше 3 тысяч гирлянд. Минск готов встречать новый 2022 год и активно подводит итоги уходящего. Каким он был для столицы? Давайте отмотаем назад и посмотрим.  

В 2021 году столица приросла множеством социальных объектов. К 1 сентября открыли сразу две новые школы. А 25 гимназия приняла учеников после масштабной реконструкции. Большое внимание уделили медицинской сфере и оснащению учреждений. Открыли новый корпус детской инфекционной клинической больницы с уникальной лабораторией, которая позволит расширить спектр исследований. Ввели в эксплуатацию хирургический корпус Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. А 6-я центральная районная поликлиника приняла посетителей после капитального ремонта.  

Новые школы, ремонт поликлиники. Что в Минске успели сделать за 2021 год -4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Поликлиника получила самое современное медицинское оборудование, укомплектована полностью врачами, медицинским персоналом. И она готова принимать жителей Ленинского района для оказания всех медицинских услуг.  

Подробнее в видеоматериале.

# Новый год # общество # Анастасия Кончиц # Владимир Кухарев # Фотофакт

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