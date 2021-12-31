Новые школы, ремонт поликлиники. Что в Минске успели сделать за 2021 год

Новости Беларуси. Столица готова встречать новый 2022 год. Самое время подводить итоги. Сделано было много в самых разных сферах. Открылись сразу несколько новых школ, завершили реконструкцию в медицинских учреждениях. Активно развивалась транспортная инфраструктура. Например, открыли обновленную трассу Р-53 до города-спутника Смолевичей.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

100 километров иллюминационных линий, свыше 3 тысяч гирлянд. Минск готов встречать новый 2022 год и активно подводит итоги уходящего. Каким он был для столицы? Давайте отмотаем назад и посмотрим.

В 2021 году столица приросла множеством социальных объектов. К 1 сентября открыли сразу две новые школы. А 25 гимназия приняла учеников после масштабной реконструкции. Большое внимание уделили медицинской сфере и оснащению учреждений. Открыли новый корпус детской инфекционной клинической больницы с уникальной лабораторией, которая позволит расширить спектр исследований. Ввели в эксплуатацию хирургический корпус Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. А 6-я центральная районная поликлиника приняла посетителей после капитального ремонта.