Новые школы, ремонт поликлиники. Что в Минске успели сделать за 2021 год
Новости Беларуси. Столица готова встречать новый 2022 год. Самое время подводить итоги. Сделано было много в самых разных сферах. Открылись сразу несколько новых школ, завершили реконструкцию в медицинских учреждениях. Активно развивалась транспортная инфраструктура. Например, открыли обновленную трассу Р-53 до города-спутника Смолевичей.
Как столица провела 365 дней 2021 года – в материале Анастасии Кончиц.
Анастасия Кончиц, корреспондент:
100 километров иллюминационных линий, свыше 3 тысяч гирлянд. Минск готов встречать новый 2022 год и активно подводит итоги уходящего. Каким он был для столицы? Давайте отмотаем назад и посмотрим.
В 2021 году столица приросла множеством социальных объектов. К 1 сентября открыли сразу две новые школы. А 25 гимназия приняла учеников после масштабной реконструкции. Большое внимание уделили медицинской сфере и оснащению учреждений. Открыли новый корпус детской инфекционной клинической больницы с уникальной лабораторией, которая позволит расширить спектр исследований. Ввели в эксплуатацию хирургический корпус Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. А 6-я центральная районная поликлиника приняла посетителей после капитального ремонта.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Поликлиника получила самое современное медицинское оборудование, укомплектована полностью врачами, медицинским персоналом. И она готова принимать жителей Ленинского района для оказания всех медицинских услуг.
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