Ветеранам к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков окажут матпомощь

Новости Беларуси. Ветеранам к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков окажут материальную помощь. Соответствующий указ подписал Президент. Кроме того, поддержку окажут членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести во время боевых действий, бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Героям Советского Союза, лицам, которые награждены Орденом Славы трех степеней, героям Социалистического труда, которые удостоены этого звания за работу в военное время — в размере 10 млн. руб.

Участникам войны, инвалидам войны, тем, кто принимал участие в работе спецформирований по разминированию объектов и территорий — по 8 млн. руб.

Помимо этого в честь 70-летия освобождения, награды вручат участникам военных событий в Ленинграде.

29 января памятный знак из рук госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты в Минске получили 20 блокадников.

Памятный знак получит каждый, кто находился в блокадном Ленинграде. В Беларуси сегодня живут более семисот человек, переживших те страшные события. В годы войны многие из них были ещё детьми, но происходящее осталось в их памяти на всю жизнь.