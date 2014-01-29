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Ветеранам к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков окажут матпомощь

29 января 2014 18:32
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Новости Беларуси.  Ветеранам к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков окажут материальную помощь. Соответствующий указ  подписал Президент. Кроме того, поддержку окажут членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести во время боевых действий, бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем, гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Героям Советского Союза, лицам, которые награждены Орденом Славы трех степеней, героям Социалистического труда, которые удостоены этого звания за работу в военное времяв размере 10 млн. руб.  
Участникам войны, инвалидам войны, тем, кто принимал участие в работе спецформирований   по разминированию объектов и территорий — по 8 млн. руб.

Помимо этого в честь 70-летия освобождения, награды вручат участникам военных событий в Ленинграде.

29 января памятный знак из рук госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты в Минске получили 20 блокадников.

Памятный знак получит каждый, кто находился в блокадном Ленинграде.  В Беларуси сегодня живут более семисот человек, переживших те страшные события.  В годы войны многие из них были ещё детьми, но  происходящее  осталось в их памяти на всю  жизнь.

 

# общество # Социальная помощь

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