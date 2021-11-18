Поехать помидоры собирать или клубнику. Как понять, какие организации, предлагающие работу за рубежом, не мошенники?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Трудовое сейчас рабство не настолько актуально?

Александр Костюкевич, юрист:

Трудовое? Обычно можно куда-нибудь за границу поехать, там, помидоры собирать или клубнику – в принципе, трудовое рабство. Платят не много, а работать надо много. Юлия Крыницкая:

Хорошо, вот эти фирмы, которые приглашают работать, например, клубнику пособирать, они же какую-то лицензию, по идее, должны иметь?

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Конечно, если официальная фирма, то она имеет лицензию. Александр Костюкевич:

Кто они? Юлия Крыницкая:

Фирмы, которые занимаются набором вот таких людей.

Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД:

На самом деле, в этой части проблем нет. Действительно, с точки зрения законодательства мы обеспечили страховые вот эти все моменты и риски. Юридическая помощь, консультация, оформление документа, регистрация и последующее страхование жизни и здоровья, вплоть до этого. Речь идет о нелегальном. Ирина Луканская:

Речь идет о нелегальном или без согласия человека. Заставляете его работать без его согласия – вот это есть эксплуатация. Или заниматься любым делом, от чего он отказывается – это и будет эксплуатация во всех проявлениях, скажем так, рабства.

Юлия Крыницкая:

Касательно вот нашей законодательной базы, у нас какие-то специальные законы прописаны? Ирина Луканская:

Конечно, у нас масса законов еще с 1990 года, когда развалился Советский Союз. И наша страна, молодая республика только становилась на ноги, вот тогда впервые возникли эти проблемы. Уже тогда разрабатывался и впервые был принят закон о внешней трудовой миграции. Затем был закон о противодействии торговле людьми. Ну и основной наш закон – это Конституция страны, которая расписывает все по полочкам, что можно, что нельзя, и дает право человеку свободно въезжать и выезжать из страны. И, конечно, Уголовный кодекс, который совершенствуется каждый год довольно часто. И с учетом того, что развивается вот это информационное пространство, в котором требуется защита не только детей, но и взрослых защита в информационном пространстве тоже сейчас играет роль. Поэтому и закон о персональных данных тоже был принят, как вот новый закон. Юлия Крыницкая:

Александр, прокомментируйте: как убедиться, что наниматель действительно существует, если предлагают вроде как легальную работу? Вот что, какие пути должна пройти девушка?

Александр Костюкевич:

Вы знаете, вот как в Беларуси мошенники действуют: у них открываешь сайт, на первой странице там один телефон будет, какое-то яркое название, красивая картинка, фотографии красивые. Опять-таки у нас есть УНП – учетный номер плательщика. У них то же самое, есть регистрационные номера. По этому регистрационному номеру можно спокойно, ну там пять минут посидеть, и найти компанию: название, адрес, юридический адрес, именно когда она была открыта. То есть не позавчера или там не месяц назад. Ирина Луканская:

И уточнить, не лишена ли она лицензии еще. Александр Костюкевич:

Да. То есть мы понимаем, если компания McDonald’s была там создана в каком-то там году. Юлия Крыницкая:

Как уточнить, что не лишена лицензии?