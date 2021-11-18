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Поехать помидоры собирать или клубнику. Как понять, какие организации, предлагающие работу за рубежом, не мошенники?

18 ноября 2021 15:58
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Трудовое сейчас рабство не настолько актуально?

Поехать помидоры собирать или клубнику. Как понять, какие организации, предлагающие работу за рубежом, не мошенники?-1

Александр Костюкевич, юрист:
Трудовое? Обычно можно куда-нибудь за границу поехать, там, помидоры собирать или клубнику – в принципе, трудовое рабство. Платят не много, а работать надо много.

Юлия Крыницкая:
Хорошо, вот эти фирмы, которые приглашают работать, например, клубнику пособирать, они же какую-то лицензию, по идее, должны иметь?

Поехать помидоры собирать или клубнику. Как понять, какие организации, предлагающие работу за рубежом, не мошенники?-4

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Конечно, если официальная фирма, то она имеет лицензию.

Александр Костюкевич:
Кто они?

Юлия Крыницкая:
Фирмы, которые занимаются набором вот таких людей.

Поехать помидоры собирать или клубнику. Как понять, какие организации, предлагающие работу за рубежом, не мошенники?-7

Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД:
На самом деле, в этой части проблем нет. Действительно, с точки зрения законодательства мы обеспечили страховые вот эти все моменты и риски. Юридическая помощь, консультация, оформление документа, регистрация и последующее страхование жизни и здоровья, вплоть до этого. Речь идет о нелегальном.

Ирина Луканская:
Речь идет о нелегальном или без согласия человека. Заставляете его работать без его согласия – вот это есть эксплуатация. Или заниматься любым делом, от чего он отказывается – это и будет эксплуатация во всех проявлениях, скажем так, рабства.

Поехать помидоры собирать или клубнику. Как понять, какие организации, предлагающие работу за рубежом, не мошенники?-10

Юлия Крыницкая:
Касательно вот нашей законодательной базы, у нас какие-то специальные законы прописаны?

Ирина Луканская:
Конечно, у нас масса законов еще с 1990 года, когда развалился Советский Союз. И наша страна, молодая республика только становилась на ноги, вот тогда впервые возникли эти проблемы. Уже тогда разрабатывался и впервые был принят закон о внешней трудовой миграции. Затем был закон о противодействии торговле людьми. Ну и основной наш закон – это Конституция страны, которая расписывает все по полочкам, что можно, что нельзя, и дает право человеку свободно въезжать и выезжать из страны. И, конечно, Уголовный кодекс, который совершенствуется каждый год довольно часто. И с учетом того, что развивается вот это информационное пространство, в котором требуется защита не только детей, но и взрослых защита в информационном пространстве тоже сейчас играет роль. Поэтому и закон о персональных данных тоже был принят, как вот новый закон.

Юлия Крыницкая:
Александр, прокомментируйте: как убедиться, что наниматель действительно существует, если предлагают вроде как легальную работу? Вот что, какие пути должна пройти девушка?

Поехать помидоры собирать или клубнику. Как понять, какие организации, предлагающие работу за рубежом, не мошенники?-13

Александр Костюкевич:
Вы знаете, вот как в Беларуси мошенники действуют: у них открываешь сайт, на первой странице там один телефон будет, какое-то яркое название, красивая картинка, фотографии красивые. Опять-таки у нас есть УНП – учетный номер плательщика. У них то же самое, есть регистрационные номера. По этому регистрационному номеру можно спокойно, ну там пять минут посидеть, и найти компанию: название, адрес, юридический адрес, именно когда она была открыта. То есть не позавчера или там не месяц назад.

Ирина Луканская:
И уточнить, не лишена ли она лицензии еще.

Александр Костюкевич:
Да. То есть мы понимаем, если компания McDonald’s была там создана в каком-то там году.

Юлия Крыницкая:
Как уточнить, что не лишена лицензии?

Поехать помидоры собирать или клубнику. Как понять, какие организации, предлагающие работу за рубежом, не мошенники?-16

Ирина Луканская:
Все есть тоже в базе данных.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Но когда человек хочет немножечко переступить закон, он не сможет обратиться и сказать: «Скажите, пожалуйста, а вот эта организация точно не лишена лицензии?»

Ирина Луканская:
Он может позвонить на горячую линию и этот вопрос тоже озвучить. Ему помогут, дадут ссылку.

Александр Костюкевич:
Но если мы говорим про сексуальное рабство, то я думаю… Если про общее рабство...

Ирина Луканская:
Рабство – это когда вне желания человека. Понимаете, тут нам надо разграничить, наверное, когда идет секс-работа по желанию человека, который хочет легких денег, а есть другое рабство, когда человек не хочет этих денег, а его заставляют.

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# Торговля людьми # общество # Юлия Крыницкая # Александр Костюкевич # Ирина Луканская # Виталий Капилевич # Александра Каштанова # Фотофакт

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