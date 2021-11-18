Поехать помидоры собирать или клубнику. Как понять, какие организации, предлагающие работу за рубежом, не мошенники?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Трудовое сейчас рабство не настолько актуально?
Александр Костюкевич, юрист:
Трудовое? Обычно можно куда-нибудь за границу поехать, там, помидоры собирать или клубнику – в принципе, трудовое рабство. Платят не много, а работать надо много.
Юлия Крыницкая:
Хорошо, вот эти фирмы, которые приглашают работать, например, клубнику пособирать, они же какую-то лицензию, по идее, должны иметь?
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Конечно, если официальная фирма, то она имеет лицензию.
Александр Костюкевич:
Кто они?
Юлия Крыницкая:
Фирмы, которые занимаются набором вот таких людей.
Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД:
На самом деле, в этой части проблем нет. Действительно, с точки зрения законодательства мы обеспечили страховые вот эти все моменты и риски. Юридическая помощь, консультация, оформление документа, регистрация и последующее страхование жизни и здоровья, вплоть до этого. Речь идет о нелегальном.
Ирина Луканская:
Речь идет о нелегальном или без согласия человека. Заставляете его работать без его согласия – вот это есть эксплуатация. Или заниматься любым делом, от чего он отказывается – это и будет эксплуатация во всех проявлениях, скажем так, рабства.
Юлия Крыницкая:
Касательно вот нашей законодательной базы, у нас какие-то специальные законы прописаны?
Ирина Луканская:
Конечно, у нас масса законов еще с 1990 года, когда развалился Советский Союз. И наша страна, молодая республика только становилась на ноги, вот тогда впервые возникли эти проблемы. Уже тогда разрабатывался и впервые был принят закон о внешней трудовой миграции. Затем был закон о противодействии торговле людьми. Ну и основной наш закон – это Конституция страны, которая расписывает все по полочкам, что можно, что нельзя, и дает право человеку свободно въезжать и выезжать из страны. И, конечно, Уголовный кодекс, который совершенствуется каждый год довольно часто. И с учетом того, что развивается вот это информационное пространство, в котором требуется защита не только детей, но и взрослых защита в информационном пространстве тоже сейчас играет роль. Поэтому и закон о персональных данных тоже был принят, как вот новый закон.
Юлия Крыницкая:
Александр, прокомментируйте: как убедиться, что наниматель действительно существует, если предлагают вроде как легальную работу? Вот что, какие пути должна пройти девушка?
Александр Костюкевич:
Вы знаете, вот как в Беларуси мошенники действуют: у них открываешь сайт, на первой странице там один телефон будет, какое-то яркое название, красивая картинка, фотографии красивые. Опять-таки у нас есть УНП – учетный номер плательщика. У них то же самое, есть регистрационные номера. По этому регистрационному номеру можно спокойно, ну там пять минут посидеть, и найти компанию: название, адрес, юридический адрес, именно когда она была открыта. То есть не позавчера или там не месяц назад.
Ирина Луканская:
И уточнить, не лишена ли она лицензии еще.
Александр Костюкевич:
Да. То есть мы понимаем, если компания McDonald’s была там создана в каком-то там году.
Юлия Крыницкая:
Как уточнить, что не лишена лицензии?
Ирина Луканская:
Все есть тоже в базе данных.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Но когда человек хочет немножечко переступить закон, он не сможет обратиться и сказать: «Скажите, пожалуйста, а вот эта организация точно не лишена лицензии?»
Ирина Луканская:
Он может позвонить на горячую линию и этот вопрос тоже озвучить. Ему помогут, дадут ссылку.
Александр Костюкевич:
Но если мы говорим про сексуальное рабство, то я думаю… Если про общее рабство...
Ирина Луканская:
Рабство – это когда вне желания человека. Понимаете, тут нам надо разграничить, наверное, когда идет секс-работа по желанию человека, который хочет легких денег, а есть другое рабство, когда человек не хочет этих денег, а его заставляют.
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