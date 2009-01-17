Волна антиправительственных демонстраций захлестнула Прибалтику

Эстафету протестов, начатую в литовском Вильнюсе, сегодня подхватил город Клайпеда. Несколько тысяч человек протестуют против проводимой властями политики в условия финансового кризиса. Участники митинга призывают правительство отказаться от утвержденных планов экономии, конкретно - против повышения налогов, стоимости государственных услуг и снижения заработной платы.



Напомним, накануне в Вильнюсе митинг против экономической политики властей закончился беспорядками и столкновениями с полицией. Во время разгона демонстрации стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 15 человек.