Новый закон Беларуси о защите прав потребителей вступил сегодня в силу

Отныне жертвам торговых прилавков будут известны не только производитель и изготовитель, но и организация, которая займется в случае необходимости ремонтом изделия. Изменились сроки и гарантии качества товара. Поправки и дополнения внесут и в этикетки.

В магазин Даша приехала прямо из общества защиты прав потребителей. С заключением экспертизы, но без упаковки девушка возвращает обновку обратно. Неисправный замок не замкнул Дашу в себе. Главное, деньги вернули, а уж на других джинсах молния застегнется наверняка. Сегодня если что-то и надо для жесткого разговора с продавцом - претензия и этикетка. Насущные желания клиента — теперь новый закон.

Сегодня в магазинах переполох. Поправки и дополнения в этикетку — продавцы вносят оперативно. Незнание нового закона не освобождает от ответственности. Ее, кстати, за товар теперь несут не только продавец и изготовитель, но и поставщик и ремонтная организация. Так что если продавец пропадет без вести, вести от покупателя о бракованной покупке долетят до поставщика.

В новом законе изменился и гарантийный срок на сезонный товар. К примеру, если зимние сапоги вы купили осенью, то и гарантировать их качества начнут с первым дефиле по улице, а не в первый день зимы.

Правда, новый закон скорее ориентирован на специалиста, нежели на покупателя. Обманутым и просто невнимательным жертвам торговых прилавков разобраться в нем будет сложновато. Что касается продавцов — специалисты уверены, вникать им придется недолго.

В документе отдельно подчеркивается, что покупатель имеет право на полную информацию о товаре и на участие в проверке его качества. Так что главным законом для потребителя должна быть в первую очередь внимательность.

