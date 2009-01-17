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В минском Дворце спорта пройдет церемония награждения победителей конкурса "Триумф. Героям спорта-2008"

17 января 2009 14:28
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Он проходил с 10 ноября 2008-го по восьми номинациям. Профессиональному жюри, а также болельщикам и любителям спорта предстояло определить лучшую команду года, спортсмена и спортсменку, а также тренера. Кроме того, сегодня будет назван самый яркий спортивный момент и результат 2008-го. Среди основных целей, которые преследовали организаторы конкурса — привлечение внимания как можно большего количества белорусов к развитию национального спорта высших достижений, популяризация и создание условий для массового занятия физкультурой и спортом, а также приобщение соотечественников к здоровому образу жизни.
# общество

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