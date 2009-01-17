Акция "Птица на кормушке" началась в городах и райцентрах страны

Жители мастерят кормушки и подкармливают диких птиц. Если кто-то не успел сделать доброе дело сегодня, можно вернуться к этим заботам и через неделю-другую. Зимой пернатым становится труднее добывать корм. Обмен веществ в их организме протекает так быстро, что без еды они способны выдержать всего несколько часов. Птица, которая не успела за короткий зимний день запастись необходимым количеством питательных веществ, может погибнуть. Кроме профессиональных орнитологов, в акции участвуют и любители природы.