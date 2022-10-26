Подрядная организация строила дом, но работа выполнена некачественно. Адвокат рассказал о решении проблемы

Вырастить ребенка, посадить дерево и построить дом. Если возвести собственный коттедж вдали от города – ваша давняя мечта, подрядные организации помогут решить жилищный вопрос в кратчайшие сроки. Однако прежде чем заключать договор, внимательно изучите условия сделки.

Сергей Мытник, адвокат Минской областной коллегии адвокатов: В договоре должна быть обязательно цена, стоимость тех работ, которые будут производиться, сроки обязательно. Должно быть также согласовано в договоре, кто будет готовить проект по строительству жилого дома. Немаловажным аспектом является то, содержит ли договор положение об ответственности подрядчика за некачественные работы.

Когда жизнь в новеньких апартаментах дала трещину, самое время обращаться к букве закона. За некачественную стройку заказчик имеет право требовать с подрядчика безвозмездное устранение недостатков, соразмерное уменьшение стоимости проведенных работ, выполнение условий договора повторно либо денежную компенсацию.

Сергей Мытник:

Необходимо обратиться в письменной форме с требованием к организации, которая выполняла работы, выбрав один из четырех вариантов. С момента, когда организация получила письмо, исчисляется 14 дней для подачи ответа гражданину. Если в течение 14 дней организация не отвечает гражданину, потребитель имеет право обратиться к этой организации с другим требованием.