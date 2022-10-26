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Подрядная организация строила дом, но работа выполнена некачественно. Адвокат рассказал о решении проблемы

26 октября 2022 12:17
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Вырастить ребенка, посадить дерево и построить дом. Если возвести собственный коттедж вдали от города – ваша давняя мечта, подрядные организации помогут решить жилищный вопрос в кратчайшие сроки. Однако прежде чем заключать договор, внимательно изучите условия сделки.

Подрядная организация строила дом, но работа выполнена некачественно. Адвокат рассказал о решении проблемы-1

Сергей Мытник, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
В договоре должна быть обязательно цена, стоимость тех работ, которые будут производиться, сроки обязательно. Должно быть также согласовано в договоре, кто будет готовить проект по строительству жилого дома. Немаловажным аспектом является то, содержит ли договор положение об ответственности подрядчика за некачественные работы.

Подрядная организация строила дом, но работа выполнена некачественно. Адвокат рассказал о решении проблемы-4

Когда жизнь в новеньких апартаментах дала трещину, самое время обращаться к букве закона. За некачественную стройку заказчик имеет право требовать с подрядчика безвозмездное устранение недостатков, соразмерное уменьшение стоимости проведенных работ, выполнение условий договора повторно либо денежную компенсацию.

Сергей Мытник:
Необходимо обратиться в письменной форме с требованием к организации, которая выполняла работы, выбрав один из четырех вариантов. С момента, когда организация получила письмо, исчисляется 14 дней для подачи ответа гражданину. Если в течение 14 дней организация не отвечает гражданину, потребитель имеет право обратиться к этой организации с другим требованием.

Подрядная организация строила дом, но работа выполнена некачественно. Адвокат рассказал о решении проблемы-7

Чтобы наконец разрешить затянувшийся конфликт, пострадавший может обратиться и в суд по месту нахождения строительной организации. При этом уплачивать государственную пошлину не нужно. Вдобавок адвокаты настоятельно рекомендуют также провести экспертизу, опытные специалисты помогут поставить точку в непростом вопросе.

Подрядная организация строила дом, но работа выполнена некачественно. Адвокат рассказал о решении проблемы-10

Сергей Мытник:
Когда гражданин обращается к организации с претензией, то у организации есть обязанность, если претензии по качеству работ, произвести экспертизу за свой счет. Я бы хотел порекомендовать как адвокат как потребителю, так и организациям, которые выполняют работы по строительству, постараться решить этот спор в досудебном порядке, потому что потребитель и организация могут понести достаточно большие расходы как по экспертизе, так и по представлению интересов в суде, по оказанию юридической помощи.

# Закон # общество # Сергей Мытник # Вероника Макаревич # Фотофакт

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