Подрядная организация строила дом, но работа выполнена некачественно. Адвокат рассказал о решении проблемы
Вырастить ребенка, посадить дерево и построить дом. Если возвести собственный коттедж вдали от города – ваша давняя мечта, подрядные организации помогут решить жилищный вопрос в кратчайшие сроки. Однако прежде чем заключать договор, внимательно изучите условия сделки.
Сергей Мытник, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
В договоре должна быть обязательно цена, стоимость тех работ, которые будут производиться, сроки обязательно. Должно быть также согласовано в договоре, кто будет готовить проект по строительству жилого дома. Немаловажным аспектом является то, содержит ли договор положение об ответственности подрядчика за некачественные работы.
Когда жизнь в новеньких апартаментах дала трещину, самое время обращаться к букве закона. За некачественную стройку заказчик имеет право требовать с подрядчика безвозмездное устранение недостатков, соразмерное уменьшение стоимости проведенных работ, выполнение условий договора повторно либо денежную компенсацию.
Сергей Мытник:
Необходимо обратиться в письменной форме с требованием к организации, которая выполняла работы, выбрав один из четырех вариантов. С момента, когда организация получила письмо, исчисляется 14 дней для подачи ответа гражданину. Если в течение 14 дней организация не отвечает гражданину, потребитель имеет право обратиться к этой организации с другим требованием.
Чтобы наконец разрешить затянувшийся конфликт, пострадавший может обратиться и в суд по месту нахождения строительной организации. При этом уплачивать государственную пошлину не нужно. Вдобавок адвокаты настоятельно рекомендуют также провести экспертизу, опытные специалисты помогут поставить точку в непростом вопросе.
Сергей Мытник:
Когда гражданин обращается к организации с претензией, то у организации есть обязанность, если претензии по качеству работ, произвести экспертизу за свой счет. Я бы хотел порекомендовать как адвокат как потребителю, так и организациям, которые выполняют работы по строительству, постараться решить этот спор в досудебном порядке, потому что потребитель и организация могут понести достаточно большие расходы как по экспертизе, так и по представлению интересов в суде, по оказанию юридической помощи.