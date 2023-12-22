Прямой эфир

Органы внутренних дел готовы к охране порядка во время новогодних праздников

22 декабря 2023 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

2024-й на пороге. Всего 10 дней остается до самого ожидаемого праздника в году. В ночь с 31-го на 1-е по всей стране запланировано более 1 800 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, чтобы торжество прошло не только весело, но и безопасно, позаботятся правоохранители.

Органы внутренних дел готовы к охране порядка во время новогодних праздников-1

Готовность органов внутренних дел к обеспечению охраны общественного порядка в период праздников стала главной темой совещания с участием главы МВД. Все точки, где планируются торжества, предварительно осмотрят и согласуют алгоритмы действий на случай ЧП. В местах массовых гуляний организуют пропускной режим. Прилегающие территории также возьмут под контроль – на дежурство выйдут пешие патрули.

# Новый год # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Власти усилят контроль за сферой интернет-торговли – комментарий главы МАРТ
22 декабря 2023 10:50

Власти усилят контроль за сферой интернет-торговли – комментарий главы МАРТ

Андрейченко: 83 закона приведены в соответствие с обновлённой Конституцией за 2023-й
22 декабря 2023 10:47

Андрейченко: 83 закона приведены в соответствие с обновлённой Конституцией за 2023-й

Как привить ребёнку любовь к спорту? Советы от трёхкратной чемпионки
22 декабря 2023 09:34

Как привить ребёнку любовь к спорту? Советы от трёхкратной чемпионки