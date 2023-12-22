Органы внутренних дел готовы к охране порядка во время новогодних праздников

2024-й на пороге. Всего 10 дней остается до самого ожидаемого праздника в году. В ночь с 31-го на 1-е по всей стране запланировано более 1 800 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, чтобы торжество прошло не только весело, но и безопасно, позаботятся правоохранители.