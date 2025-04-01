Вольфович: в Беларуси мир и спокойствие – система национальной безопасности выполняет свою роль

Сегодня Беларусь продолжает сталкиваться с вызовами и угрозами извне. Показательным был 2020 год, когда мы не дали раскачать страну. Во многом это результат не всегда заметной, но крайне важной работы правоохранителей. Помочь сверить часы и актуализировать подходы специалистов призван международный форум, площадкой для которого стала Национальная академия наук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе участников – представители стран СНГ, ШОС и ОДКБ. Зарубежные эксперты приехали поделиться своими наработками и перенять наш опыт. Участие в мероприятии также приняли спикеры Совета Республики и Палаты представителей, госсекретарь Совета Безопасности и председатель КГБ Беларуси. Одна из главных угроз сегодня – фейки. Специалисты обсудили, как информационные вбросы способны влиять на умы людей, и методы противодействия данным процессам.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: В современном мире информация стала мощным оружием. Фейковые новости способны подрывать доверие к государственным институтам власти, провоцировать социальные и этнические конфликты, создавать хаос в обществе. Все мы помним август 2020 года, когда наша страна стала объектом деструктивного вмешательства. Мы выстояли тогда благодаря нашему Президенту, его политической воле, миллионы белорусов не оказались вновь втянуты в военный конфликт. В настоящее время наша страна продолжает сталкиваться с целым рядом серьезных вызовов, которые требуют консолидации усилий, стратегического подхода и инновационных решений. Сегодня необходимо разрабатывать современные исследовательские проекты, программы, нацеленные на эффективную борьбу с терроризмом и киберугрозами.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Если на территории нашей страны сегодня мир и безопасно, если мы сегодня на наши улицы можем выпускать наших детей спокойно гулять, ходить, наверное, система национальной безопасности выполняет свою роль. Те структуры, которые входят в систему обеспечения национальной безопасности, выполняют те задачи, которые на них возлагаются. Несмотря на те риски и вызовы в сфере угрозы национальной безопасности, которые сегодня существуют. Структуры сегодня работают, выполняют те задачи. Ну а те направления работы и деятельности, по которым строится эта работа, мы сегодня услышим на полях этой конференции. На различных площадках. Думаю, что-то возьмем на вооружение.

Конференция носит научно-практический характер. Здесь участники обмениваются опытом, например, в сфере обеспечения кибербезопасности. Запланированы и выступления ученых. Все для того, чтобы сотрудники силовых структур были во всеоружии, стоя на защите суверенитета нашей страны.