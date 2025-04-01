Есть ли в юморе запретные темы? Поговорили с экспертами про табу

Этот день не отмечен в красных календарях, но его отмечают во всем мире. Где-то называется День дурака, первоапрельский день, День смеха – как бы он ни назывался, в любом случае, это день, когда каждый считает своим долгом разыграть своего какого-нибудь знакомого и, если повезет, быть разыгранным в этот день. Об этом поговорили в студии ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий:

Есть на сцене темы-табу, на которые вы ни в коем случае не шутите, ни при каких обстоятельствах?

Евгений Шатуха, ведущий мероприятий:

Конечно, есть. Есть запрещенные темы. Это, например, никогда не стоит шутить, рассказывать про больных людей, это что-то связанное со всякими СВО и не только. То есть то, что может задеть чувства абсолютно любого человека, потому что надо уважать и понимать немножко людей, что шутки должны быть шутками, а не больными шутками.

Дарья Герман:

Да, я думаю, что это темы – смерть, политика. Например, раньше были такие комики, которым перед выходом на сцену нужно было расположить как-то зал, и они говорили: «Поаплодируйте настолько сильно, насколько любите свою маму». А я понимала, так как я работала в детских лагерях, в школах, я понимала, что в зале могут находиться люди, которым эта тема максимально больна, и поэтому не говорите так, не надо. Люди пришли смеяться, а ты можешь их просто в начале выступления клемануть, что они уже будут не с нами, а в своих облаках летать.