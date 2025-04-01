За каждой шуткой стоит команда? Стендап-комик рассказала, как рождаются лучшие моменты на сцене

Этот день не отмечен в красных календарях, но его отмечают во всем мире. Где-то называется День дурака, первоапрельский день, День смеха – как бы он ни назывался, в любом случае, это день, когда каждый считает своим долгом разыграть своего какого-нибудь знакомого и, если повезет, быть разыгранным в этот день.

Наталья Надольская, ведущая: Кто пишет шутки? Правду говорят, что есть у комиков какая-то команда, «литературные рабы», которые на бумаге шутят, а комику остается только эти шутки проиграть, разыграть, преподнести?

Дарья Герман, стендап-комик, актриса:

Смотря какого уровня вы комик. Например, я пока справляюсь сама: у меня есть время и на то, чтобы и шутить, и писать самой, и выступать. А комики, которые уже на телевидении где-то, в других странах – да, у них есть авторская группа, которая пишет на его типаж шутки, которые будут звучать смешными только от него.

Но в Беларуси комики пишут сами либо же собираются своими друзьями, комьюнити, это называется камеди-бадди. Например, у меня с вами, например, с Бабой Нюрой у меня связь, и я говорю: «Анька, давай соберемся, шутки попишем». Мы с ней начинаем разгоняться, я даю заход, и мы начинаем обсуждать-обсуждать, и из этого уже рождается стендап-монолог какой-то.