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Беларусь и Вьетнам свяжут прямые авиарейсы

01 апреля 2025 13:43
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Беларусь и Вьетнам свяжут прямые авиарейсы. Такая договоренность достигнута на 16-м заседании Белорусско-Вьетнамской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Вьетнам свяжут прямые авиарейсы-2

Делегацию нашей страны возглавляет заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. В заседании участвуют представители различных министерств и ведомств двух стран, включая промышленные, сельскохозяйственные и культурные сферы. По итогам заседания подписан протокол, который закрепил конкретные направления сотрудничества на ближайшие два года.

Беларусь и Вьетнам свяжут прямые авиарейсы-4

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Надо решить проблему с логистикой. Потому она по срокам для определенных групп товаров вообще не годится (до 90 дней). Мы в правительстве работаем над этим. И второй вопрос прозвучал – работа в национальных валютах.

Беларусь и Вьетнам свяжут прямые авиарейсы-6

Ольга Шапкова, заместитель директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Создана вся правовая база, актуализированы все запросы авиакомпании и других предприятий по началу выполнения рейсов.

# Авиасообщение # Беларусь-Вьетнам # Анатолий Сивак

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