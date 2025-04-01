Беларусь и Вьетнам свяжут прямые авиарейсы. Такая договоренность достигнута на 16-м заседании Белорусско-Вьетнамской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегацию нашей страны возглавляет заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. В заседании участвуют представители различных министерств и ведомств двух стран, включая промышленные, сельскохозяйственные и культурные сферы. По итогам заседания подписан протокол, который закрепил конкретные направления сотрудничества на ближайшие два года.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Надо решить проблему с логистикой. Потому она по срокам для определенных групп товаров вообще не годится (до 90 дней). Мы в правительстве работаем над этим. И второй вопрос прозвучал – работа в национальных валютах.