Вольфович: никаких агрессивных намерений к сопредельным государствам руководство Беларуси не вынашивает

Польша продолжает формировать механизированную дивизию, которая будет дислоцироваться у западных границ нашей страны. Два усиленных батальона уже переброшены в приграничье. Настораживают и учения у белорусских рубежей: только в Латвии за последние два месяца зафиксировано проведение 10 крупных маневров с участием военнослужащих блока НАТО. А вдоль белорусско-российских границ продолжают фиксировать пролеты разведывательной авиации сопредельных стран. Все эти факты вызывают обоснованное беспокойство.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Никаких агрессивных намерений, каких-то наступательных целей, претензий к сопредельным государствам руководство Беларуси не вынашивает и не планирует. Беларусь всегда была добрососедской. Мирной страной, которая брала всегда курс на добрососедские отношения. Это можно увидеть сейчас по примеру проходящих международных Игр стран СНГ. Границы открыты, мы с радостью принимаем всех гостей, в том числе гостей сопредельных государств: литовцы, латыши, поляки, люди, которые интересуются спортом, приезжают и видят, что происходит сегодня на суверенной белорусской земле.