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Вольфович: никаких агрессивных намерений к сопредельным государствам руководство Беларуси не вынашивает

10 августа 2023 16:37
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Новости Беларуси. Оценку военно-политической обстановке дал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович на заседании Гродненского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: никаких агрессивных намерений к сопредельным государствам руководство Беларуси не вынашивает-1

Польша продолжает формировать механизированную дивизию, которая будет дислоцироваться у западных границ нашей страны. Два усиленных батальона уже переброшены в приграничье. Настораживают и учения у белорусских рубежей: только в Латвии за последние два месяца зафиксировано проведение 10 крупных маневров с участием военнослужащих блока НАТО. А вдоль белорусско-российских границ продолжают фиксировать пролеты разведывательной авиации сопредельных стран. Все эти факты вызывают обоснованное беспокойство.

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Вольфович: никаких агрессивных намерений к сопредельным государствам руководство Беларуси не вынашивает-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Никаких агрессивных намерений, каких-то наступательных целей, претензий к сопредельным государствам руководство Беларуси не вынашивает и не планирует. Беларусь всегда была добрососедской. Мирной страной, которая брала всегда курс на добрососедские отношения. Это можно увидеть сейчас по примеру проходящих международных Игр стран СНГ. Границы открыты, мы с радостью принимаем всех гостей, в том числе гостей сопредельных государств: литовцы, латыши, поляки, люди, которые интересуются спортом, приезжают и видят, что происходит сегодня на суверенной белорусской земле.

# Государственная политика # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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