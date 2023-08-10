Караник: «Реальные доходы населения выросли более чем на 10%»

Рост валового регионального продукта позволяет не только выполнять все социальные обязательства, но и увеличить финансирование госинвестпрограммы, а также расходы на дорожное строительство и содержание улично-дорожной сети.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Первые 6 месяцев Гродненская область демонстрирует устойчивый рост, ВРП вырос на 4,2 % к уровню прошлого года. Притом, что прошлый год область уже демонстрировала показатели выше 100 %. Это привело к тому, что реальные доходы населения выросли более чем на 10 %. Номинальная начисленная зарплата выросла на 18 %. Ну и целом устойчивая работа наших предприятий привела к тому, что бюджет исполняется с профицитом и доходы бюджета превышают расчетные более чем на 20 %.