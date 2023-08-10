Караник: «Реальные доходы населения выросли более чем на 10%»
Новости Беларуси. На заседании Гродненского облисполкома рассмотрели итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вольфович: никаких агрессивных намерений к сопредельным государствам руководство Беларуси не вынашивает.
Рост валового регионального продукта позволяет не только выполнять все социальные обязательства, но и увеличить финансирование госинвестпрограммы, а также расходы на дорожное строительство и содержание улично-дорожной сети.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Первые 6 месяцев Гродненская область демонстрирует устойчивый рост, ВРП вырос на 4,2 % к уровню прошлого года. Притом, что прошлый год область уже демонстрировала показатели выше 100 %. Это привело к тому, что реальные доходы населения выросли более чем на 10 %. Номинальная начисленная зарплата выросла на 18 %. Ну и целом устойчивая работа наших предприятий привела к тому, что бюджет исполняется с профицитом и доходы бюджета превышают расчетные более чем на 20 %.
Особое внимание и ходу уборочной кампании. Сегодня необходимо мобилизовать все силы для уборки урожая. Главная задача – вовремя завершить жатву, тем самым обеспечить продовольственную безопасность страны.