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Караник: «Реальные доходы населения выросли более чем на 10%»

10 августа 2023 16:37
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Новости Беларуси. На заседании Гродненского облисполкома рассмотрели итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: никаких агрессивных намерений к сопредельным государствам руководство Беларуси не вынашивает.

Караник: «Реальные доходы населения выросли более чем на 10%»-1

Рост валового регионального продукта позволяет не только выполнять все социальные обязательства, но и увеличить финансирование госинвестпрограммы, а также расходы на дорожное строительство и содержание улично-дорожной сети.

Караник: «Реальные доходы населения выросли более чем на 10%»-4

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Первые 6 месяцев Гродненская область демонстрирует устойчивый рост, ВРП вырос на 4,2 % к уровню прошлого года. Притом, что прошлый год область уже демонстрировала показатели выше 100 %. Это привело к тому, что реальные доходы населения выросли более чем на 10 %. Номинальная начисленная зарплата выросла на 18 %. Ну и целом устойчивая работа наших предприятий привела к тому, что бюджет исполняется с профицитом и доходы бюджета превышают расчетные более чем на 20 %.

Караник: «Реальные доходы населения выросли более чем на 10%»-7

Особое внимание и ходу уборочной кампании. Сегодня необходимо мобилизовать все силы для уборки урожая. Главная задача – вовремя завершить жатву, тем самым обеспечить продовольственную безопасность страны.

# Государственная политика # общество # Владимир Караник # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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