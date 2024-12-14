«Волчонок и его друзья» – рассказываем о новой книге белорусского автора, которая учит детей ценить дружбу

«Волчонок и его друзья» – так называется новая книга белорусского автора Дмитрия Николаева. Сказка стала продолжением уже вышедшей истории приключений любопытного волчонка.
«Волчонок и его друзья» – так называется новая книга белорусского автора Дмитрия Николаева. Сказка стала продолжением уже вышедшей истории приключений любопытного волчонка.
Дмитрий Николаев, автор книги:
Главный герой этой книги – волчонок. С ним происходит очень много всяких разных событий, приключений. Они будут учиться варить варенье из шишек, будут ходить на железную дорогу, научатся понимать, где можно собрать грибы, где нельзя, будут учиться плавать, будут учиться заново дружить. Вместе с лучшим другом барсуком они отправятся в соседний лес, где растут прекрасные кедры, где можно собрать кедровые шишки, из которых получится отменное варенье.
Волчонок – очень любопытный по природе, по натуре персонаж, поэтому ему всегда все очень интересно, ему все интересно новое. И он хочет найти свое занятие, то, которое у него будет получаться лучше всех и которое ему будет приносить удовольствие и радость.
В сказке много лесных героев, с которыми происходят разные увлекательные приключения. История учит детей ценить дружбу, быть честными и искренними.
Дмитрий Николаев:
Эта книга будет интересна детям до 12 лет. И, открыв эту книгу с родителями, ребенок сможет увидеть каждого героя. Иллюстрации выполнены в очень необычном, ярком стиле. Они нарисованы на черном листе бумаги пастельными мелками. И за счет этого получаются очень яркие, красочные герои. Прочитав эту книгу, ребенок сможет узнать, как найти себя, как научиться дружить и как найти свое призвание в жизни.
Сказка понравится даже самым маленьким читателям, на помощь которым могут прийти родители. К слову, в задумках у автора продолжение уже полюбившейся истории.