«Волчонок и его друзья» – рассказываем о новой книге белорусского автора, которая учит детей ценить дружбу

Дмитрий Николаев, автор книги:

Главный герой этой книги – волчонок. С ним происходит очень много всяких разных событий, приключений. Они будут учиться варить варенье из шишек, будут ходить на железную дорогу, научатся понимать, где можно собрать грибы, где нельзя, будут учиться плавать, будут учиться заново дружить. Вместе с лучшим другом барсуком они отправятся в соседний лес, где растут прекрасные кедры, где можно собрать кедровые шишки, из которых получится отменное варенье.

Волчонок – очень любопытный по природе, по натуре персонаж, поэтому ему всегда все очень интересно, ему все интересно новое. И он хочет найти свое занятие, то, которое у него будет получаться лучше всех и которое ему будет приносить удовольствие и радость.