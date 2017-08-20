Подробности скандального задержания психолога Козлова и что думают пострадавшие о подобных тренингах

Новости Беларуси. На неделе в Минске завершился скандалом тренинг по личностному росту российского психолога Михаила Козлова. Его задержали прямо на сцене. Заявление в милицию написала одна из его клиенток, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В интернете психолога критикуют за жесткую манеру проведения своих мероприятий и даже оскорбления слушателей, которые платят ему деньги. Тема горячая. Российская Общественная палата собирается разработать нормы проведения психологических тренингов. Ведь за ними может скрываться тоталитарная секта. Есть случаи, когда после участия в программе по личностному росту люди кончают самоубийством. По договору детали происходящего в зале по тренингу личностного роста не должны разглашаться.

Пробудись! Время действовать! Стань Хозяином жизни! Тренинги личностного роста сегодня – крайне популярный способ поиска себя. И вроде бесплатные – поначалу. И вроде как даже эффективные, они открывают дивный новый мир успеха. Во всяком случае, вам об этом говорят счастливые и яркие лица, познавшие суть мироздания. Но так ли это на самом деле? Ведь и методы на таких семинарах, бывают странноватыми.

Существует лишь один способ стать богатым и успешным – об этом позже. Как раз из-за таких радикальных методов на неделе правоохранители задержали психолога Михаила Козлова. Милицию вызвала девушка. По ее мнению, тренинги Козлова просто унижают человека и ломают психику. Оказалось, она не одна такого мнения.

Андрей, пострадавший от тренинга личностного роста:

Это все равно, что дубиной по голове врезали. У тебя сотрясение мозга, но ты стал по-другому мыслить. Этой мерзости не место в Беларуси, да и в России тоже. Люди в большинстве своем страдают от этого и страдают очень жестко психически. Могут развалиться семьи и разваливаются.

Сам психолог, хоть и уехал в Москву, возвращаться в Минск не планирует, уверен: проблема в самих людях – не готовы менять себя.

Михаил Козлов, психолог (Россия):

Писали, что там голую грудь женщины показывает – такое бывает у меня в тренинге, я предупреждаю заранее. Все совершеннолетние, съемка не ведется. Никакого мошенничества нет, потому что я заранее предупреждаю, что мои тренинги жесткие. Мои друзья! Либо решайтесь, либо идите на йогу. Многие такие тренинги построены по системе ИСТ и «лайфспринг». А пошла эта история от Вернера Эрхарда. В 1971 году он, по собственным словам, пережил трансформацию реальности, бросил семью, уволился и стал делать из людей лидеров поколения. И получилось настолько удачно, что Эрхард сам стал миллионером, рассказывая всем, как стать миллионером. Его судили неоднократно за мошенничество и оскорбления: он убедил женщину еврейского происхождения, что холокост – вина самих евреев. Но ту самую оттепель в жизни обещают и по сей день: через 3 занятия и 500 рублей.

Олег Нагорный, сектовед:

Происходит обычная, стандартная дрессура, известная еще со времен американского рабства. Дрессура рабов. А что необходимо хозяину? Чтобы раб понял, что он никто. И чтобы воля раба была заменена на волю хозяина. Вот это и происходит.

Получается, что человеческая психика – как пластилин. И умелый манипулятор с ней может творить и чудеса, и ввергать в ужас. А «подсадить на крючок» – и того проще. Проведем эксперимент. Берем несколько бумажек с геометрическими фигурами – тренеры жизни их очень любят – и предложим девушкам проверить экстрасенсорные способности. Шаг первый – запутать девушек. Шаг второй – заставить поверить в себя. И главное – «Придёте к нам на бесплатный семинар?» «Придем!» И капкан закрыт. Это прием, типичный для психокульта. Закончив один курс, человек переходит на следующий. И так – до бесконечности. Но каждый новый шаг на пути к вершине мира становится ощутимо дороже. А некоторые тайны откроются только при одном условии – нужно привезти еще больше страждущих успеха. Мавроди передает привет с высокой пирамиды. Как жизнь ваша изменилась?

Анатолий, участник тренингов:

Да никак. Никак она не изменилась. Я этим вещам, связанным тренингами, уделил несколько лет и потратил суммы, которые эквивалентны тысячам долларов. И я говорю о том, что это мне не помогло.

Но вы жалеете о том, что силы и время потратили? Анатолий:

Нет. Стань обитателем планеты «Успех», преодолей себя! Это типичные тезисы тренингов и, как правило, слово требуют подкрепить действием. Например, самое простое задание для новичков – выйти на улицу и обнимать незнакомых людей. При этом нужно еще быть странно одетым.