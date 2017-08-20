Чувство гордости за свой родной город: каким Брест подходит к своему миллениуму
Новости Беларуси. Своего рода реклама появилась и у города, который скоро отметит масштабный юбилей. До 1000-летия Бреста остается еще пару лет, но 5 видеооткрыток, показывающих западные ворота Беларуси через человеческие лица и знаковые, хорошо знакомые всем места, уже сняла наша телекомпания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В них тесно переплелись история и современность, брестские актеры и простые жители города, убеленные сединой старики и юное поколение. Для одного из роликов была написала песня о Бресте и Беларуси. Для другого телевизионщики провели не одну бессонную ночь в ожидании тех самых нужных красок заката – никакой компьютерной графики.
Брестские бюро экскурсий сейчас наверняка рвут путеводители, понимая, что не до карьерного роста пока дошкольнице Дарии. А ведь юная брестчанка о любимом городе готова рассказать и журналисту, и иностранному туристу.
История про путешествие, соединившее таких разных людей, – один из мини-фильмов, который телеканал СТВ создал для Бреста к масштабному юбилею. В 2019 году городу над Бугом – 1000 лет.
1000 – насколько это много?
Дария Скоморощенко, житель Бреста
1 – это очень мало, 100 – это много! А 100 раз по 100 – равно 1000!
За 10 веков Брест не раз видел свой рассвет и не отставал от течения времени. Так что в имиджевых роликах одного из древнейших городов Беларуси – не только летописная, но и жизненная история.
В креативных визитках о Бресте и для Бреста не делали ставку на пафосные декорации. Жители города, увидевшие ролики на премьере, аплодировали родным местам и улицам, знакомым с детства.
Жительница Бреста:
Огромнейшие впечатления, самые шикарные!
Борис Брук, житель Бреста:
Ролик про пассажиров и девочку – чувство гордости за свой город, в котором я живу с 1955 года. А ролик о крепости – тут немножко засвербило.
Кстати, героическую крепость, пролетая над Брестом, пытался сфотографировать наш космонавт Олег Новицкий. Правда, цитадель оказалась в облаках, так что дубль, который, надеемся, удастся повторить во время грядущей заоблачной экспедиции, может войти в один из следующих роликов о Бресте.
Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Телеканал СТВ так очень сильно любит город Брест, что впору уже, наверное, «Столичное телевидение» или какую-то приставку или переименовать. Может, город Брест нужно сделать столицей. Хотя в прошлом году Брест был культурной столицей Республики Беларусь.
К своему 1000-летию Брест начал готовиться за несколько лет – нужно успеть упаковать для горожан солидные подарки. И чтобы с бантиком. В городе построят и реконструируют десятки объектов – от театра кукол до станции скорой помощи.
Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:
Наша задача – подготовку к юбилею города использовать для воспитания молодежи, для желания что-то сделать в родном городе. Получить образование и вернуться сюда.
К брестскому миллениуму в городе планируют завершить стройку тысячелетия, как называют ее сами местные жители. Западный обход – грандиозная кольцевая авторазвязка, аналогов которой нет в Беларуси. Магистраль соединит пограничные пункты пропуска, освободит центр Бреста от большегрузов, а водителей – от пробок на ж/д переездах, шлагбаум на которых опускается в среднем каждые 20 минут.
Иван Гришкевич, плотник:
Этот обход при Союзе уже нужен был: пробки надоели городу уже давно.
А в этом микрорайоне с нуля возводят сразу и школу, и садик! Детский сад на 350 мест для жителей этих домов станет настоящим спасением. Район совсем новый, молодых и многодетных семей много. Но малышей большинству родителей приходится возить в центр города – а это совсем не 10 минут.
Не просто много – уровень рождаемости в Брестской области уже который год всей Беларуси дает фору.
И молодая мама Оксана сделала своей семье и родному городу сразу два бесценных подарка.
Оксана Зинчук, житель Бреста:
Конечно, мы очень любим свой город Брест и очень рады, что мы здесь живем и у нас такие две гражданки появились – две брестчанки!
Кристина и Полина узнают Брест уже обновленным, а вот Таисия Михайловна помнит, как дорогой сердцу город выглядел еще до трагических сороковых.
Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:
По сравнению с настоящим, деревня была. Город чистый и красивый, как будто душа у него открыта. И жители города тоже такие.
Она готовится к своему – то ли юбилею, то ли совершеннолетию.
Таисия Козырь-Павловская:
Две восьмерки: 8 плюс 8 равно 16.
И, не считая часов, работает над рукописями, чтобы прописать и свой подарок в истории масштабных именин любимого города.
Таисия Козырь-Павловская:
Я хочу написать вторую книгу, которая будет посвящена, в основном, городу Бресту и его людям. У меня трое детей, они обеспечены, но я никуда не хочу уезжать из этого города.
А вот кто упаковал чемоданы, чтобы переехать в Брест – знакомьтесь: Ольга Турчик! Не за сладкой – за спокойной жизнью перебрались с семьей из Украины относительно недавно. Но душевные вкусы не обманешь: свой подарок – кремовую тысячу на праздничных тортах она будет выводить, словно для родного города.
Ольга Турчик, кондитер:
Для меня эти 3 года – как будто я здесь жила лет 10-20. Город, хоть и большой, но очень уютный. Здесь и работа есть, планируем потихонечку жилье приобретать. Здесь мы собираемся жить.
Но так же, как у кондитеров есть вишенка на торте, и Брест сложно представить без самого светлого талисмана. Фонарщик, который знает, что такое зажигать, и своей невероятной популярностью доказывает: дорога от прошлого к настоящему может быть освещена не только в сказке.
Но как бы ни зажигали фонари за брестскую 1000 лет, яркость многих событий сложно оценить и сегодня с высоты 10 веков. Кстати, к празднованию городского миллениума у города над Бугом готов уже как минимум один атрибут. Такими огнями на праздничном торте сможет похвастаться далеко не каждый юбиляр.