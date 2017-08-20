Чувство гордости за свой родной город: каким Брест подходит к своему миллениуму

Новости Беларуси. Своего рода реклама появилась и у города, который скоро отметит масштабный юбилей. До 1000-летия Бреста остается еще пару лет, но 5 видеооткрыток, показывающих западные ворота Беларуси через человеческие лица и знаковые, хорошо знакомые всем места, уже сняла наша телекомпания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В них тесно переплелись история и современность, брестские актеры и простые жители города, убеленные сединой старики и юное поколение. Для одного из роликов была написала песня о Бресте и Беларуси. Для другого телевизионщики провели не одну бессонную ночь в ожидании тех самых нужных красок заката – никакой компьютерной графики.

Брестские бюро экскурсий сейчас наверняка рвут путеводители, понимая, что не до карьерного роста пока дошкольнице Дарии. А ведь юная брестчанка о любимом городе готова рассказать и журналисту, и иностранному туристу.

История про путешествие, соединившее таких разных людей, – один из мини-фильмов, который телеканал СТВ создал для Бреста к масштабному юбилею. В 2019 году городу над Бугом – 1000 лет.

1000 – насколько это много?

Дария Скоморощенко, житель Бреста

1 – это очень мало, 100 – это много! А 100 раз по 100 – равно 1000!

За 10 веков Брест не раз видел свой рассвет и не отставал от течения времени. Так что в имиджевых роликах одного из древнейших городов Беларуси – не только летописная, но и жизненная история. В креативных визитках о Бресте и для Бреста не делали ставку на пафосные декорации. Жители города, увидевшие ролики на премьере, аплодировали родным местам и улицам, знакомым с детства.

Жительница Бреста:

Огромнейшие впечатления, самые шикарные!

Борис Брук, житель Бреста:

Ролик про пассажиров и девочку – чувство гордости за свой город, в котором я живу с 1955 года. А ролик о крепости – тут немножко засвербило.

Кстати, героическую крепость, пролетая над Брестом, пытался сфотографировать наш космонавт Олег Новицкий. Правда, цитадель оказалась в облаках, так что дубль, который, надеемся, удастся повторить во время грядущей заоблачной экспедиции, может войти в один из следующих роликов о Бресте.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Телеканал СТВ так очень сильно любит город Брест, что впору уже, наверное, «Столичное телевидение» или какую-то приставку или переименовать. Может, город Брест нужно сделать столицей. Хотя в прошлом году Брест был культурной столицей Республики Беларусь.

К своему 1000-летию Брест начал готовиться за несколько лет – нужно успеть упаковать для горожан солидные подарки. И чтобы с бантиком. В городе построят и реконструируют десятки объектов – от театра кукол до станции скорой помощи.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Наша задача – подготовку к юбилею города использовать для воспитания молодежи, для желания что-то сделать в родном городе. Получить образование и вернуться сюда.

К брестскому миллениуму в городе планируют завершить стройку тысячелетия, как называют ее сами местные жители. Западный обход – грандиозная кольцевая авторазвязка, аналогов которой нет в Беларуси. Магистраль соединит пограничные пункты пропуска, освободит центр Бреста от большегрузов, а водителей – от пробок на ж/д переездах, шлагбаум на которых опускается в среднем каждые 20 минут.

Иван Гришкевич, плотник:

Этот обход при Союзе уже нужен был: пробки надоели городу уже давно.

А в этом микрорайоне с нуля возводят сразу и школу, и садик! Детский сад на 350 мест для жителей этих домов станет настоящим спасением. Район совсем новый, молодых и многодетных семей много. Но малышей большинству родителей приходится возить в центр города – а это совсем не 10 минут.

Не просто много – уровень рождаемости в Брестской области уже который год всей Беларуси дает фору.

И молодая мама Оксана сделала своей семье и родному городу сразу два бесценных подарка.

Оксана Зинчук, житель Бреста:

Конечно, мы очень любим свой город Брест и очень рады, что мы здесь живем и у нас такие две гражданки появились – две брестчанки! Кристина и Полина узнают Брест уже обновленным, а вот Таисия Михайловна помнит, как дорогой сердцу город выглядел еще до трагических сороковых.

Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:

По сравнению с настоящим, деревня была. Город чистый и красивый, как будто душа у него открыта. И жители города тоже такие.

Она готовится к своему – то ли юбилею, то ли совершеннолетию. Таисия Козырь-Павловская:

Две восьмерки: 8 плюс 8 равно 16. И, не считая часов, работает над рукописями, чтобы прописать и свой подарок в истории масштабных именин любимого города.

Таисия Козырь-Павловская:

Я хочу написать вторую книгу, которая будет посвящена, в основном, городу Бресту и его людям. У меня трое детей, они обеспечены, но я никуда не хочу уезжать из этого города.

А вот кто упаковал чемоданы, чтобы переехать в Брест – знакомьтесь: Ольга Турчик! Не за сладкой – за спокойной жизнью перебрались с семьей из Украины относительно недавно. Но душевные вкусы не обманешь: свой подарок – кремовую тысячу на праздничных тортах она будет выводить, словно для родного города.

Ольга Турчик, кондитер:

Для меня эти 3 года – как будто я здесь жила лет 10-20. Город, хоть и большой, но очень уютный. Здесь и работа есть, планируем потихонечку жилье приобретать. Здесь мы собираемся жить.

Но так же, как у кондитеров есть вишенка на торте, и Брест сложно представить без самого светлого талисмана. Фонарщик, который знает, что такое зажигать, и своей невероятной популярностью доказывает: дорога от прошлого к настоящему может быть освещена не только в сказке.