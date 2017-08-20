Быть ли 5-балльной системе и стоит ли идти «на вышку»: какие темы обсуждаются перед новым учебным годом

Новости Беларуси. На неделе стало известно о планах вынести на общественное обсуждение возвращение к 5-балльной системе оценки знаний. Предлагается также сократить набор в ВУЗы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2017 году самыми востребованными специальностями оказались дизайн и психология. А вот инженерно-технические популярность утратили. Есть недобор в некоторых ВУЗах на заочное обучение. Государство поможет социально незащищенным семьям с подготовкой к новому учебному году в школах. В Беларуси государственная концепция – образование через всю жизнь. Поэтому и такое пристальное внимание школе – от начальной до высшей – со стороны главы государства. Не стоит забывать, что Александр Лукашенко по одному из дипломов – учитель и сам – родитель. Поэтому о ситуации в образовании Президент знает не только из уст подчиненных. Руководителю страны достаточно заглянуть в портфель сына.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вопрос первостепенной важности – это обновление учебных программ и учебники. В основном, это нормальные учебные программы и учебники, но есть темы, как обнаружилось, не только в гуманитарной сфере, но и учебники физики, математики – до дури некоторые доходят.

Елена Михаленко, учитель физики:

Когда я вынуждена детям говорить: «Параграф написан так сложно, что давайте напишем конспект, где все будет разложено по полочкам, все будет понятно. И можете даже не читать параграф».

Уже несколько раз издатели учебников начинали все с чистого лица. Может в юбилейный год 500-летия белорусского книгопечатания поставят жирную точку в учебной литературе для школьников? Нет – только тире. Корпеть над учебниками экспертам предстоит еще и в 2018 году. Сколько баллов можно будет поставить новым книгам – неизвестно. Ведь и сама шкала системы оценки знаний – под вопросом. 15 лет назад решили: 5-балльная система не дотягивает до отличной оценки знаний, а сейчас очередные сомнения в обществе.

Ирина Дрозд, директор средней школы № 41 Минска:

Школьные учителя адаптируются и адаптируют детей, я думаю, тоже быстро. На мой взгляд, где-то могут возникнуть вопросы у родителей, законных представителей.

Нелли Бабак, учитель английского языка гимназии № 61 Минска:

Мы можем вернуться к тому, что было, когда мы учились или когда мы работали по 5-балльной системе: начнут в дневнике выставлять «3 с плюсом», «3 с минусом». Потому что этой градации не будет.

Еще один вопрос – целесообразность гимназий.

Ирина Левковец, директор гимназии № 61 Минска:

Ребенок приходит в гимназию. Он сдает экзамены и он хочет заниматься науками. И мы даем возможность.

Екатерина Колобанова, выпускница гимназии № 61 Минска:

В гимназии вас готовит к тому, что вы должны учиться сами, мы за вас ничего не сделаем, мы за вас оценки не получим и ничего не поставим. В университет вы приходите, и после гимназии, к примеру, я знала, что я должна учиться сама. Мне было гораздо проще.

Вот именно ребятам с таким подходом к учебе – с высокими баллами и мотивацией – дорога в университет. А тем, кто лишь хочет оказаться в тренде «на вышку», предстоит учеба в средних специальных учебных заведениях. В стране избыток безработных юристов и экономистов и дефицит рабочих и специалистов среднего звена.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Из ВУЗов в 2 раза больше выпуск, чем в сумме ССУЗы и профессионально-техническое образование. Надо наоборот выстраивать, чтобы человек в ВУЗ шел, как наиболее грамотный, подготовленный.

Один из важных показателей индекса человеческого развития – количество студентов в стране. Беларусь – в топ-20 мирового рейтинга. Мы – одна из образованнейших наций мира. Но повод для гордости должен стать еще и поводом для экономического роста. Это слишком по-европейски: сначала ВУЗ закончить, а там можно и о выборе профессии задуматься.

Сергей Касперович, начальник Управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Человек в полной мере определяется самостоятельно, но он не видит ориентиров. Ну, вот хочу быть философом, а будет работа-не будет – сложно сказать. У нас есть четкие маяки и ориентиры для того, чтобы абитуриенту, молодому человеку, родителям, которые серьезно участвуют в его профессиональном выборе, видеть, где в будущем его карьера.

Беларусь ориентируется на инновационные технологии в экономике. Поэтому даже среднее специальное образование теперь поменяло лицо. Цвет воротничка у операторов ЧПУ скоро не будет отличаться от цвета рубашки ректоров учебных заведений.

Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования:

Классификация на синие, белые, серые воротнички тоже уходит в прошлое. Жесткая грань между рабочим, техником и инженером очень размыта. В некоторых случаях эта граница стирается вообще. Вместо ПТУ – колледжи, а вместо отверток и молотков – роботы. Пришло время мехатроников. Евгений Пустовой, телекомпания СТВ:

Меняются специальности, меняются какие-то функции, которые должен выполнять специалист на современном производстве.

Сверстники Дмитрия Заброцкого еще ломают свой интеллект о гранит науки, а он уже способен подчинить себе интеллектуальное железо. У него есть железный аргумент.

Дмитрий Заброцкий, выпускник колледжа:

Я закончил колледж и нашел себе достойную работу. В то время, как мои сверстники еще учатся в университетах, я уже зарабатываю деньги.