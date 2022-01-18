Избегать резких манёвров и увеличить дистанцию. Как вести себя водителям на дороге в гололёд?

Снег, дождь, перепады температуры воздуха – и дороги страны атакует гололедица. Скользкие улицы опасны не только для пешеходов. По статистике, в непогоду учащаются и случаи ДТП. Опытные водители знают не понаслышке: езда в гололед не прощает ошибок. Вот почему так важно вспомнить правила вождения.

Андрей, автолюбитель:

Руль всегда держу только двумя руками. Главное не делать резких движений. Торможение, перестроение, повороты должны быть плавными. Любые крутые маневры гарантируют занос. Контролировать машину в такой ситуации непросто. Если заноса не удалось избежать, нужно повернуть руль в сторону заноса и не трогать тормоза. Иначе машину развернет.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения быть особенно аккуратными и осторожными на дорогах. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, также увеличить дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, быть внимательными, особенно при проезде пешеходных переходов и перекрестков.

Если затянули с заменой покрышек, «переобуйте» машину как можно скорее. Зимний комплект шин не прихоть Госавтоинспекции, а простая мера безопасности. Ведь шипованная резина обеспечивает лучшее сцепление с дорожным покрытием в снег и гололед.

Татьяна Сподабаева:

Согласно действующему законодательству, использование зимних шин обязательно с 1 декабря до 1 марта. Несвоевременное оборудование автомобиля зимними шинами влечет административную ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины. Если же подобное нарушение происходит повторно в течение года, штраф увеличивается до 5 базовых величин.

Особенно внимательными стоит быть и пешеходам. Помните: на скользкой дороге водителю требуется больше времени, чтобы остановить авто. Не перебегайте улицу в неположенных местах, особенно перед движущимся транспортом.