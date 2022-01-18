Около границы с Украиной пограничники со стрельбой задержали двоих нарушителей

Новости Беларуси. Двух нарушителей задержали пограничники вблизи границы с Украиной. Белорусский наряд зафиксировал легковушку, которая ехала в направлении госграницы вне автомобильных дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель намерено не выполнил законное требование об остановке транспортного средства. При попытке скрыться он наехал на военнослужащего. Пограничникам пришлось стрелять по колесам и в воздух.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Ими оказались двое граждан Беларуси. Право использования оружия закреплено законодательно. При возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие незамедлительно, в том числе и открывать огонь на поражение.