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Около границы с Украиной пограничники со стрельбой задержали двоих нарушителей

18 января 2022 10:03
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Новости Беларуси. Двух нарушителей задержали пограничники вблизи границы с Украиной. Белорусский наряд зафиксировал легковушку, которая ехала в направлении госграницы вне автомобильных дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Около границы с Украиной пограничники со стрельбой задержали двоих нарушителей -1

Водитель намерено не выполнил законное требование об остановке транспортного средства. При попытке скрыться он наехал на военнослужащего. Пограничникам пришлось стрелять по колесам и в воздух.  

Около границы с Украиной пограничники со стрельбой задержали двоих нарушителей -4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:  
Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Ими оказались двое граждан Беларуси. Право использования оружия закреплено законодательно. При возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие незамедлительно, в том числе и открывать огонь на поражение.  

Около границы с Украиной пограничники со стрельбой задержали двоих нарушителей -7

Все обстоятельства выясняются. Пострадавшему военнослужащему оказана медпомощь в районной больнице.  

# Государственная граница Беларуси # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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