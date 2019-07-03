«Мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости

Новости Беларуси. 3 июля – для нашей страны особая дата. День Независимости объединяет в себе гордость за настоящее и память о героическом подвиге тех, кто отвоевал для нас мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«История научила нас беречь мир и независимость». Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики
В 2019 году главный государственный праздник совпадает с 75-летием освобождения Беларуси от немецких войск. Поздравления соотечественникам направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Великая Отечественная война вошла в каждую семью болью потерь, принесла горе и нечеловеческие страдания миллионам белорусов, но пробудила в умах и сердцах каждого чувство национального единства, гражданского долга и готовности защищать Родину до последнего вздоха. Победа над нацизмом стала актом высшей справедливости и символом непокоренности нашего народа.
Во имя своей независимости, исторической правды и мира на Земле мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений, стремиться быть достойными их памяти. На примере жизни истинных героев воспитывать своих детей и вместе с ними создавать будущее Беларуси – суверенной, сильной, процветающей страны. Пусть над нашей родной землей всегда будет чистое небо.
«Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме». Владимир Путин поздравил белорусов и Президента страны с Днём Независимости
Беларусь, которая помнит. К мемориалам по всей стране несут цветы и вспоминают погибших воинов Великой Отечественной