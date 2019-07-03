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«Мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости

03 июля 2019 07:25
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Новости Беларуси. 3 июля – для нашей страны особая дата. День Независимости объединяет в себе гордость за настоящее и память о героическом подвиге тех, кто отвоевал для нас мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«История научила нас беречь мир и независимость». Александр Лукашенко на торжественном собрании во Дворце Республики

В 2019 году главный государственный праздник совпадает с 75-летием освобождения Беларуси от немецких войск. Поздравления соотечественникам направил Президент Александр Лукашенко.

«Мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Великая Отечественная война вошла в каждую семью болью потерь, принесла горе и нечеловеческие страдания миллионам белорусов, но пробудила в умах и сердцах каждого чувство национального единства, гражданского долга и готовности защищать Родину до последнего вздоха. Победа над нацизмом стала актом высшей справедливости и символом непокоренности нашего народа.

Во имя своей независимости, исторической правды и мира на Земле мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений, стремиться быть достойными их памяти. На примере жизни истинных героев воспитывать своих детей и вместе с ними создавать будущее Беларуси – суверенной, сильной, процветающей страны. Пусть над нашей родной землей всегда будет чистое небо.

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# Беларусь помнит # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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