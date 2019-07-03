«Мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости

Новости Беларуси. 3 июля – для нашей страны особая дата. День Независимости объединяет в себе гордость за настоящее и память о героическом подвиге тех, кто отвоевал для нас мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году главный государственный праздник совпадает с 75-летием освобождения Беларуси от немецких войск. Поздравления соотечественникам направил Президент Александр Лукашенко.