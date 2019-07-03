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Советский учёный Борис Малиновский о войне: «Рядом со мной – один солдат из соседней дивизии, я смотрю – он плачет»

03 июля 2019 17:13
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Новости Беларуси. Праздник, который отмечают белорусы, разделяют во всех уголках бывшего Советского Союза живущие и ныне ветераны Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Советский учёный Борис Малиновский о войне: «Рядом со мной – один солдат из соседней дивизии, я смотрю – он плачет»-1

Своими воспоминаниями трагического прошлого делится и Борис Николаевич Малиновский. Ему – 97.

В годы войны прошёл путь от рядового артиллериста до командира батареи. За это время был дважды ранен. Также он принимал участие в освобождении Житковичского района Беларуси.

Советский учёный Борис Малиновский о войне: «Рядом со мной – один солдат из соседней дивизии, я смотрю – он плачет»-4

За свои заслуги он награждён несколькими орденами. А спустя 30 лет после ранения, приехав в белорусский городок по приглашению, получил ещё одну значимую награду.

Советский учёный Борис Малиновский о войне: «Рядом со мной – один солдат из соседней дивизии, я смотрю – он плачет»-7

Борис Малиновский, участник боёв за освобождение Беларуси:
Вот это награда за освобождение. У меня порядочно здесь наград. Когда солдат отмечает народ – это высшая награда.

Советский учёный Борис Малиновский о войне: «Рядом со мной – один солдат из соседней дивизии, я смотрю – он плачет»-10

Отмечали Житковичи: от мала до велика. Рядом со мной один солдат из соседней дивизии, я смотрю – он плачет. Вот, на меня посмотрел, говорит: «Ты знаешь, настолько это трогательно». Но это действительно так.

Советский учёный Борис Малиновский о войне: «Рядом со мной – один солдат из соседней дивизии, я смотрю – он плачет»-13

Знают Малиновского и за рубежом как ветерана отрасли вычислительной техники. 70 лет Борис Николаевич отдал науке. Он главный конструктор первого в Советском Союзе управляющего компьютера широкого назначения.

# Беларусь помнит # общество # Борис Малиновский # Фотофакт

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