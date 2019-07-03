«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти

Новости Беларуси. Среди тех, кто присоединился к марафону памяти, были и юные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Среди тех, кто присоединился к марафону памяти, были и юные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Даже дождь не помешал любительской хоккейной команде «Грифоны», молодым воспитанникам «Динамо», прийти сюда в полном составе, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой собственной жизни пробивал дорогу в мирное будущее.
Тренеры рассказали об истории создания в центре Минска мемориала, который сегодня также праздновал юбилей – 65 лет с момента открытия.
«Как – остается только догадываться»: малоизвестные факты о создании монумента Победы в Минске
Ребята в свою очередь поделились друг с другом историями подвигов своих предков. Каждому было что рассказать.
Иван Воляк, правый защитник хоккейной команды «Грифоны»:
Хочу пожелать, чтобы каждая семья, у которой по-любому есть такой же случай, как война, то есть их предки воевали, хочу пожелать, чтобы историю помнили.
Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»