«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти

Новости Беларуси. Среди тех, кто присоединился к марафону памяти, были и юные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже дождь не помешал любительской хоккейной команде «Грифоны», молодым воспитанникам «Динамо», прийти сюда в полном составе, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой собственной жизни пробивал дорогу в мирное будущее.

Тренеры рассказали об истории создания в центре Минска мемориала, который сегодня также праздновал юбилей – 65 лет с момента открытия. «Как – остается только догадываться»: малоизвестные факты о создании монумента Победы в Минске

Ребята в свою очередь поделились друг с другом историями подвигов своих предков. Каждому было что рассказать.