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«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти

03 июля 2019 17:07
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Новости Беларуси. Среди тех, кто присоединился к марафону памяти, были и юные спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти -1

«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти -3

«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти -5

Даже дождь не помешал любительской хоккейной команде «Грифоны», молодым воспитанникам «Динамо», прийти сюда в полном составе, чтобы отдать дань уважения тем, кто ценой собственной жизни пробивал дорогу в мирное будущее.

«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти -8

Тренеры рассказали об истории создания в центре Минска мемориала, который сегодня также праздновал юбилей – 65 лет с момента открытия.

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«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти -11

Ребята в свою очередь поделились друг с другом историями подвигов своих предков. Каждому было что рассказать.

«Хочу пожелать, чтобы историю помнили». Команда «Грифоны» присоединилась к марафону памяти -14

Иван Воляк, правый защитник хоккейной команды «Грифоны»:
Хочу пожелать, чтобы каждая семья, у которой по-любому есть такой же случай, как война, то есть их предки воевали, хочу пожелать, чтобы историю помнили.

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# Беларусь помнит # общество # Иван Воляк # Фотофакт

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