Военный парад, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Фотофакт

Александр Лукашенко отметил, что наша страна первой приняла на себя удар захватчиков, стала живым щитом на их пути. Но даже разрушенная и оккупированная, осталась непокоренной.

День Независимости совпадает и с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Память о сражавшихся в годы Великой Отечественной – часть национального самосознания – это Президент Беларуси особо подчеркнул на параде в честь праздника.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы 75 лет живем под чистым небом. Во имя священной памяти Героев Великой Отечественной войны обязаны сохранить мир и независимость своей земли, передать эту самую большую ценность нашей жизни следующим поколениям.

Выполнить эту важную миссию – значит достойно противостоять вызову новых глобальных конфликтов – военных, информационных и экономических. Таких, которые охватывают все сферы жизни, разрушают государства изнутри и отбрасывают на десятилетия назад в развитии. Иногда без единого выстрела, но все чаще – по кровавым сценариям.

В это глобальное противостояние втянуты и небольшие государства. Все сегодня воюют против всех, и это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами. Мы намерены использовать все резервы для восстановления стабильности и спокойствия в регионе. Выдвигая миролюбивые инициативы, мы стремимся к главной цели – найти новые пути и методы налаживания взаимоотношений между различными геополитическими силами. Исключительно для обеспечения мира на своей земле мы укрепляем боеспособность Вооруженных Сил, других воинских сил и формирований.