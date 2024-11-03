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Митрополит Вениамин провёл соборную молитву в Свято-Духовом кафедральном соборе

03 ноября 2024 11:48
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В Минске проходят торжества приуроченные к 35-летию со дня образования Белорусского Экзархата и 10-летию создания Минской митрополии. Воскресную соборную молитву в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавил Митрополит Вениамин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Вениамин провёл соборную молитву в Свято-Духовом кафедральном соборе-2

Соборную молитву отслужили представители белорусского духовенства, а также священники из других стран, прибывшие по случаю торжеств в Минск. История православия на наших землях насчитывает более 1 030 лет. Новый виток развития начался в 90-е годы прошлого века. Тогда взялись за возрождение Белорусской православной церкви. Сегодня эта конфессия является самой многочисленной в стране.

Митрополит Вениамин провёл соборную молитву в Свято-Духовом кафедральном соборе-4

София Анисимова, турист (Россия):
Мы приехали из Москвы. Гуляли вечером по площади и увидели что идет служба и приехал митрополит. И сегодня решили повторно прийти на службу. 

Митрополит Вениамин провёл соборную молитву в Свято-Духовом кафедральном соборе-6

Анна Якимова, турист (Россия):
Приехали из Калининградской области. Атмосфера, конечно, впечатляющая. Потому что такое количество народа, приходишь в храм и видишь, что даже нет места, чтобы просто постоять. Это впечатляет.

Митрополит Вениамин провёл соборную молитву в Свято-Духовом кафедральном соборе-8

Алина Медведева:
Молитвы перечитала дома все. Думаю, пойду помяну, за упокоение положу на стол. Помолюсь и постою на службе.

Митрополит Вениамин провёл соборную молитву в Свято-Духовом кафедральном соборе-10

Еще накануне в Свято-Духов кафедральный собор привезли мощи святых Евфросинии Московской и Евфросинии Полоцкой. В молитвах к ним обращаются, прося здравие для всех нас, согласия в нашем Отечестве и в каждой семье по отдельности.

# Православные в Беларуси

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