Добирались даже самолётом. Около полтысячи молдаван приехали в Беларусь для участия в выборах

Минск сегодня дарит надежду гражданам Молдовы на то, что их голос будет услышан. В посольстве их страны работает избирательный участок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 3 ноября там был настоящий ажиотаж. Второй тур голосования определит, кто станет президентом Молдовы. Чтобы реализовать свое законное право, в Беларусь из России прибыли сотни избирателей с молдавскими паспортами.

Алина Мычко, корреспондент:

Как мы видим, наплыв граждан уже не такой большой. Основная волна избирателей пришла сюда рано утром. К нам приехали люди из разных регионов России. Дело в том, что от их голосов, можно сказать, отказывается правящий на родине клан. Чтобы проголосовать, граждане Молдовы вынуждены ехать в другие страны. Посмотрите, что творится в Минске.

На территории России проживает почти полумиллионная молдавская диаспора. При этом участков для голосования лишь два, и только в Москве. Избиратели вынуждены ехать в соседние страны – для них это единственный способ проголосовать. У каждого из этих людей свой путь, из Кишинева уехали не просто так. У себя на родине они не видели перспектив и реализоваться смогли только на территории другого государства.

Их направление, европейское, на мой взгляд, не совсем правильное. Очень много там аморального. И мне кажется, это неправильно, чтобы дети видели, что там происходит. Мы можем наблюдать это по интернету, но разницу видим на самом деле. Хочется, конечно, чтобы все было хорошо. Собственно, мы, наверное, для этого и собрались, чтобы проголосовать, не отдать Молдову на растерзание.

Люди едут к нам автобусами, поездами, некоторые добираются самолетами. Всего здесь ждут около 500 человек. Учитывая такой наплыв граждан Молдовы, белорусская сторона организовала пункты обогрева. Люди ехали сюда всю ночь. С ними работают наши волонтеры.

Мы приехали из Москвы сделать свой выбор. Отдать свой голос, который нам положен законом. Нас лишили права голоса. Я бы хотела, чтобы был мир, чтобы каждый человек знал, что у него есть права, чтобы не закрывали нам рты как неугодным. Даже если с нами не согласны.