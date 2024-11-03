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Лукашенко поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

03 ноября 2024 10:33
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В первое воскресенье ноября в Беларуси отмечают день работников гражданской авиации. Их, а также ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусская гражданская авиация – это почти век достижений и свершений в сфере самого быстрого, комфортабельного и надежного транспорта. Воздушные перевозки – одна из наиболее высокотехнологичных, инновационных и наукоемких областей экономики. Развитию данной отрасли государство придает огромное значение: идет постоянная модернизация аэропортов в областных центрах, а национальный аэропорт Минск сегодня способен принять все типы воздушных судов. 

Благодаря стабильному качеству и надежности предоставляемых услуг, расширению маршрутной сети и неизменной пунктуальности, белорусские авиатранспортные предприятия завоевали авторитет во всем мире, и в этом заслуга всех профессионалов белорусской гражданской авиации.

# Авиасообщение

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