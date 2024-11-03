Лукашенко поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

В первое воскресенье ноября в Беларуси отмечают день работников гражданской авиации. Их, а также ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусская гражданская авиация – это почти век достижений и свершений в сфере самого быстрого, комфортабельного и надежного транспорта. Воздушные перевозки – одна из наиболее высокотехнологичных, инновационных и наукоемких областей экономики. Развитию данной отрасли государство придает огромное значение: идет постоянная модернизация аэропортов в областных центрах, а национальный аэропорт Минск сегодня способен принять все типы воздушных судов.

Благодаря стабильному качеству и надежности предоставляемых услуг, расширению маршрутной сети и неизменной пунктуальности, белорусские авиатранспортные предприятия завоевали авторитет во всем мире, и в этом заслуга всех профессионалов белорусской гражданской авиации.