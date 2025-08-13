Военные учения в режиме нон-стоп! Почему Запад продолжает вести милитаристской политику?

В их числе и маневры в Польше под кодовым названием «Железный защитник». Они пройдут в сентябре и станут одними из крупнейших в 2025 году. Учения соберут более 34 тысяч солдат и свыше 600 единиц техники. К слову, это почти в три раза больше, чем на совместном белорусско-российском учении «Запад» – там будет в районе 13 тысяч человек личного состава. Как заявили в Генштабе Вооруженных сил Польши, маневры пройдут на море, суше и в воздухе. Будет задействована обширная территория – полигоны, дороги, населенные пункты в восточной части страны – другими словами, в непосредственной близости от наших границ.

О степени милитаризованности стран Европы. Они продолжают не только тратить баснословные суммы на производство и закупку боеприпасов и вооружений, но старательно стали отрабатывать то, как их применять на практике. Различные учения проходят практически в режиме нон-стоп, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Подляском воеводстве уже развернута усиленная оперативная группа численностью до 21 тысячи человек, что включает силы 12-й механизированной дивизии и спецназа. Кроме того, в учениях примут участие тысячи военных других подразделений, истребители F-35, вертолеты Apache, РСЗО Himars, танки Abrams, ЗРК Patriot и другие системы вооружений, включая корабли. Будут задействованы киберподразделения, 1-я бронетанковая дивизия США и боевая группа НАТО.

По схожему сценарию ситуация развивается и в Литве. Туда по железной дороге доставлена техника бундесвера в рамках подготовки к многонациональному учению «Большой орел». Литовское военное ведомство размещает у белорусских границ дополнительные средства ПВО, в срочном порядке переносит ряд учений на август и сентябрь, а также увеличивает интенсивность совместных мероприятий по боевой подготовке литовских и американских подразделений на полигоне Побраде в 15 километрах от границы Беларуси. И это далеко не полный список военных мероприятий, которые будут проводиться в регионе, что указывает не на снижение напряженности, а на эскалацию военно-политической обстановки.

Впрочем, как отметили в белорусском военном ведомстве, демонизация совместного учения Беларуси и России «Запад» и истерия вокруг него – дело привычное. В зависимости от мировой повестки меняются лишь нарративы и градус риторики. Только за последние 10 лет они прошли путь от обвинений в «агрессивной милитаризации» и «угрозе НАТО» до фантастического тезиса об «оккупации Беларуси» и «репетиции вторжения в Прибалтику». Все это традиционно сопровождается манипуляцией цифрами и масштабами, а также абсолютным игнорированием прозрачности учений, – уточняют в Минобороны Беларуси.

Там же не устают заявлять о приверженности миролюбивой политике. Мы последовательно выступаем за диалог и сотрудничество и не стремимся к эскалации. И вот очередное доказательство тому – чтобы уменьшить градус напряженности в регионе, в мае было принято решение об уменьшении параметров учений «Запад», а также их переносе вглубь территории Беларуси.