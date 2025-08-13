Не переходить грань – Ольга Бурлакова рассказала о том, что верит в дружбу между мужчиной и женщиной

Михаил Свито, ведущий:

Сейчас мы коснемся темы женско-мужской дружбы. Кто-то в ней сомневается, кто-то в нее верит, кто-то – не верит. Давайте поговорим. Оля, у тебя есть лучший друг. Расскажи о вашей дружбе.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Да, есть. Я бы сказала, это мой лучший подруг, потому что он как подруга. Я даже не могу говорить, что это просто друг. Просто моя лучшая подруга – мужчина, так совпало. Мы, кстати, никак не можем сосчитать, сколько уже дружим. Но, мне кажется, больше 15 лет точно. Это Саша Меженный, мой коллега. Сколько раз нас женили, разводили, сводили – немыслимое количество раз. Я хочу сказать всем, кто не верит в мужскую и женскую дружбу, вот Миша во главе этого полка стоит наверняка, скажу, что при условии...

Несмотря на то, что любая дружба основывается на симпатии, на какой-то платонической любви – это бесспорно, несомненно. Но если мужчина и женщина в какой-то момент сдержались, не перешли определенную грань, а сохранили вот это платоническое, то этой дружбе быть. На протяжении многих лет мы поддерживаем эти отношения, и это не просто приятельские. Можно иметь какие-то отношения, знакомства – это просто приятель твой. Чтобы дружить по-настоящему, нужно просто не переходить грани. Оставлять вот эти отношения на уровне духовном, возвышенном, не опускаться в низменное.

Михаил Свито:

В подсознании нашем сидит, что мы готовы перейти эту грань.

Ольга Бурлакова:

Нет, не готовы.