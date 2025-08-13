Не переходить грань – Ольга Бурлакова рассказала о том, что верит в дружбу между мужчиной и женщиной

Дружба – это феномен, который мало изучен. Многие пытались разобраться в этом уникальном явлении.
О том, как понять настоящий друг или фальшивый, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Дружба – это феномен, который мало изучен. Многие пытались разобраться в этом уникальном явлении.
О том, как понять настоящий друг или фальшивый, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Михаил Свито, ведущий:
Сейчас мы коснемся темы женско-мужской дружбы. Кто-то в ней сомневается, кто-то в нее верит, кто-то – не верит. Давайте поговорим. Оля, у тебя есть лучший друг. Расскажи о вашей дружбе.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Да, есть. Я бы сказала, это мой лучший подруг, потому что он как подруга. Я даже не могу говорить, что это просто друг. Просто моя лучшая подруга – мужчина, так совпало. Мы, кстати, никак не можем сосчитать, сколько уже дружим. Но, мне кажется, больше 15 лет точно. Это Саша Меженный, мой коллега. Сколько раз нас женили, разводили, сводили – немыслимое количество раз. Я хочу сказать всем, кто не верит в мужскую и женскую дружбу, вот Миша во главе этого полка стоит наверняка, скажу, что при условии...
Несмотря на то, что любая дружба основывается на симпатии, на какой-то платонической любви – это бесспорно, несомненно. Но если мужчина и женщина в какой-то момент сдержались, не перешли определенную грань, а сохранили вот это платоническое, то этой дружбе быть. На протяжении многих лет мы поддерживаем эти отношения, и это не просто приятельские. Можно иметь какие-то отношения, знакомства – это просто приятель твой. Чтобы дружить по-настоящему, нужно просто не переходить грани. Оставлять вот эти отношения на уровне духовном, возвышенном, не опускаться в низменное.
Михаил Свито:
В подсознании нашем сидит, что мы готовы перейти эту грань.
Ольга Бурлакова:
Нет, не готовы.
Михаил Свито:
Мы готовы. Ну как? Ты говоришь, симпатия. Главное, не перейти вот эту грань. Соответственно, это уже говорит о том, что есть момент, что вы нравитесь друг другу.
Ольга Бурлакова:
Естественно.
Михаил Свито:
Вы это признаете. Может быть, не друг другу, но вы это признаете внутри у себя. Я говорю это вообще, в принципе.
Ольга Бурлакова:
Человек разумный отличается от животных тем, что даже если ему нравится большое количество людей, то он не вступает с каждым понравившимся человеком в интимные отношения.
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Фото: pixabay