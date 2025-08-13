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В Березино завершается создание экологической тропы

13 августа 2025 15:25
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В Березино завершается реализация проекта по созданию экологической тропы. Ее протяженность составляет километр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Березино завершается создание экологической тропы-2

Уже при входе гостей ожидают интересные локации: информационный уголок и зона отдыха. На экотропе размещены семь тематических остановок. Вся информация подается в игровой форме. Это своеобразное знакомство с краем. 

Кроме того, в городе продолжаются масштабные работы по благоустройству. Обновлены остановочные пункты. Также отремонтировано порядка 12,5 тысячи километров дорог. Появились спортивные уголки, а на территории агрогородков – детские игровые площадки.

В Березино завершается создание экологической тропы-4

Вероника Фомина, заместитель председателя Березинского райисполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству:
В зоне отдыха установлены плавающие фонтаны. Фонтаны приобретены за счет средств, заработанных на субботнике. Уже со следующей недели дорожные организации нашего района переходят для проведения текущего ремонта уличной дорожной сети в деревню Михалево. Именно в этом населенном пункте в текущем году запланированы районные «Дожинки».

В связи с реализацией проектной документации по реконструкции усадьбы графа Потоцкого в настоящее время мы работаем над проектом по созданию набережной реки Березина.

В рамках благоустройства в Березинском районе высажено свыше 750 деревьев, 900 кустарников и 160 тысяч цветов. 

# Год благоустройства

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