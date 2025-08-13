В Березино завершается создание экологической тропы

В Березино завершается реализация проекта по созданию экологической тропы. Ее протяженность составляет километр, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже при входе гостей ожидают интересные локации: информационный уголок и зона отдыха. На экотропе размещены семь тематических остановок. Вся информация подается в игровой форме. Это своеобразное знакомство с краем. Кроме того, в городе продолжаются масштабные работы по благоустройству. Обновлены остановочные пункты. Также отремонтировано порядка 12,5 тысячи километров дорог. Появились спортивные уголки, а на территории агрогородков – детские игровые площадки.