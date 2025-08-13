Лучшие подруги – правила женской дружбы рассказал психолог

О том, как понять настоящий друг или фальшивый, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Дружба – это феномен, который мало изучен. Многие пытались разобраться в этом уникальном явлении.

Денис Северов, магистр психологии:

Давний вопрос: существует ли женская дружба? Да, скажу я вам, женская дружба существует. Но, чтобы она по-настоящему была, нужно соблюдать всего лишь два правила. Первое – это никогда не делить мужчин. Второе – не сравнивать размер заработной платы.

Подробности в видео.

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