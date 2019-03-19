Военные Беларуси и России проводят совместную штабную тренировку

Новости Беларуси. В ней задействованы оперативные группы ВВС и войск ПВО, сил специальных операций, зон территориальной обороны, органов госуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генштаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

На тренировке будет отработан полный цикл вопросов – от докладов, выводов из военно-политической и стратегической обстановки до принятия решений и постановки задач. Также объединенным командованием будут выработаны наиболее эффективные и приемлемые формы и способы ведения военных действий в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.