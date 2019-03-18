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Фигуры из травы и панно с изображением велосипедистов. Какие цветочные композиции появятся ко II Европейским играм

18 марта 2019 20:04
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Новости Беларуси. Креативное оформление зеленых зон предлагают дизайнеры ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, на транспортной развязке улиц Денисовской и Маяковского появятся три ростовые фигуры спортсменов из искусственной травы.

Композиции выполнят на металлическом каркасе, сейчас работают над цветовым решением. Яркие цветники в форме кубов с баннерами оформят на улице Ленина, а вот панно с изображением велосипедистов – на газоне транспортной развязки улиц Ленина и Аранской. Для его создания используют порядка 12 тысяч цветов.

Фигуры из травы и панно с изображением велосипедистов. Какие цветочные композиции появятся ко II Европейским играм-1

Фигуры из травы и панно с изображением велосипедистов. Какие цветочные композиции появятся ко II Европейским играм-3

В оформлении зеленых композиций задействуют и оригинальные материалы. Для создания логотипа II Европейских игр используют мраморную крошку.

Особое внимание уделят и декору фасадов зданий. Так, вдоль маршрута велогонки на стенах предприятий появятся тематические панно с логотипом Игр, баннеры с вытинанками, видами города и даже с изображением символа спортивного форума – лисенком Лесиком.

Фигуры из травы и панно с изображением велосипедистов. Какие цветочные композиции появятся ко II Европейским играм-6

Фигуры из травы и панно с изображением велосипедистов. Какие цветочные композиции появятся ко II Европейским играм-8

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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