Фигуры из травы и панно с изображением велосипедистов. Какие цветочные композиции появятся ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Креативное оформление зеленых зон предлагают дизайнеры ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, на транспортной развязке улиц Денисовской и Маяковского появятся три ростовые фигуры спортсменов из искусственной травы.

Композиции выполнят на металлическом каркасе, сейчас работают над цветовым решением. Яркие цветники в форме кубов с баннерами оформят на улице Ленина, а вот панно с изображением велосипедистов – на газоне транспортной развязки улиц Ленина и Аранской. Для его создания используют порядка 12 тысяч цветов.