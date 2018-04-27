Военные атташе 11 стран изучат опыт Беларуси в сфере судебной экспертизы

Новости Беларуси. Военные атташе 11 стран сегодня, 27 апреля, изучат белорусский опыт в сфере судебной экспертизы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Польши, Норвегии, Германии и США посетят лаборатории, где исследуют наркотики и нефтепродукты, проводят взрывотехнические и баллистические экспертизы. Гостям также покажут наши средства по изучению документов и денежных знаков.

Во время визита стороны обсудят варианты сотрудничества между судебными экспертами правоохранительных ведомств и перспективы обмена опытом.