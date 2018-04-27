С 1 мая в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума

Новости Беларуси. В Беларуси с 1 мая по 31 июля 2018 года будет увеличен бюджет прожиточного минимума (БПМ).

Как сообщается на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, в среднем на душу населения прожиточный минимум вырос до 206 рублей 58 копеек.

Ниже представлен БПМ для различных категорий граждан.

Для трудоспособного населения – 229 рублей 78 копеек. Для пенсионеров – 157 рублей 50 копеек. Для студентов – 199 рублей 75 копеек.

Для детей в возрасте: до трёх лет – 132 рубля 98 копеек; от трёх до шести лет – 183 рубля 35 копеек; от шести до восемнадцати лет – 223 рубля 91 копейка.

На неделе стало известно, что с 1 мая вырастут трудовые пенсии.