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С 1 мая в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума

27 апреля 2018 06:48
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Новости Беларуси. В Беларуси с 1 мая по 31 июля 2018 года будет увеличен бюджет прожиточного минимума (БПМ).  

Как сообщается на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь, в среднем на душу населения прожиточный минимум вырос до 206 рублей 58 копеек.  

Ниже представлен БПМ для различных категорий граждан.  

Для трудоспособного населения – 229 рублей 78 копеек. Для пенсионеров – 157 рублей 50 копеек. Для студентов – 199 рублей 75 копеек.  

Для детей в возрасте: до трёх лет – 132 рубля 98 копеек; от трёх до шести лет – 183 рубля 35 копеек; от шести до восемнадцати лет – 223 рубля 91 копейка.  

На неделе стало известно, что с 1 мая вырастут трудовые пенсии. 

В среднем выплаты увеличатся почти на 5,5% – подробнее здесь.  

# общество # Государственная социальная политика

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