Реконструкцию улицы Гагарина в Витебске планируют завершить в июне

Новости Беларуси. Подарок для жителей и гостей Витебска ко Дню города. Реконструкцию одной из крупнейших городских магистралей, улицы Гагарина, планируют завершить уже в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас здесь трудятся около 200 специалистов и более 80 единиц техники. Работы ведут поэтапно. Где-то уже положили асфальт и тротуары, обустроили велодорожки. Из-за отсутствия улицы-дублера движение транспорта здесь не прекращается и строителям приходится работать в стесненных условиях. После реконструкции улица будет иметь шесть полос движения в обе стороны. Для расширения дороги пришлось спилить старые деревья, но без насаждений улица не останется.

Сергей Глушко, прораб стройтреста № 9 Витебска:

В настоящий момент «Зеленстрой» у нас параллельно работает, не останавливается. Сейчас по возможности идет отсыпка вертикалки, после нее идет засыпка чернозема. Это плодородный слой земли, который мы сняли. Сейчас его восстанавливаем. И по мере возможности будет компенсация деревьев.