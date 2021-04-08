Марина Шкроб: женщины у нас в стране были более уязвимы в том смысле, что они сталкивались чаще с коронавирусом

Новости Беларуси. Воздействие кризисов никогда не бывает нейтральным с гендерной точки зрения. И COVID-19 не исключение. Пандемия нанесла урон не только здравоохранению, социальному сектору и экономике, но и усугубила фактор гендерного неравенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В недавнем отчете структуры «ООН-женщины» говорится о том, что экономические и социальные последствия тяжело ощущаются женщинами и девушками, поскольку они более уязвимы. Поэтому данный вопрос требует большего внимания со стороны государства. Эти и другие проблемы обсуждают парламентарии совместно со структурами ООН. Стратегический диалог проходит в формате онлайн-встреч. На одной из них своим опытом поделились и депутаты нижней палаты белорусского парламента.