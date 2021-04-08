Марина Шкроб: женщины у нас в стране были более уязвимы в том смысле, что они сталкивались чаще с коронавирусом
Новости Беларуси. Воздействие кризисов никогда не бывает нейтральным с гендерной точки зрения. И COVID-19 не исключение. Пандемия нанесла урон не только здравоохранению, социальному сектору и экономике, но и усугубила фактор гендерного неравенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В недавнем отчете структуры «ООН-женщины» говорится о том, что экономические и социальные последствия тяжело ощущаются женщинами и девушками, поскольку они более уязвимы. Поэтому данный вопрос требует большего внимания со стороны государства.
Эти и другие проблемы обсуждают парламентарии совместно со структурами ООН. Стратегический диалог проходит в формате онлайн-встреч. На одной из них своим опытом поделились и депутаты нижней палаты белорусского парламента.
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Женщины у нас в стране были более уязвимы в том смысле, что наши женщины сталкивались чаще с COVID в связи с их профессиональными принадлежностями. Мы понимаем, что на передовом краю стоят медики, а 80 % медработников – это женщины. В рамках государственных наших действий первое, что сделали, – поддержали наших медиков экономически. Практически в каждом учреждении у нас есть к кому обратиться, то есть у нас есть возможность обратиться к психологам.
До 21 апреля планируется провести еще две видеоконференции, во время которых будут затронуты различные аспекты преодоления последствий COVID-19 для женщин.