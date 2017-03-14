Я обожаю свою работу: начальница лаборатории гродненского химзавода Лилия Лебедева претендует на звание «Женщина года» в номинации «Успешный старт»

Новости Беларуси. Героиня нашего следующего материала признана одной из лучших, как в профессии, так и в целом среди своих соотечественниц. От гродненского региона она претендует на звание «Женщина года» в номинации «Успешный старт».

Лилия Лебедева руководит одной из лабораторий гродненского химического завода и среди коллег известна своими достаточно смелыми идеями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За качество продукции здесь действительно ручаются. Гродненский химический гигант гордится: за все время от партнеров еще не было ни одной рекламации. Последние пять лет Лилия Лебедева руководит лабораторией по контролю за биотопливом и добавками к дизтопливу. О таком, на первый взгляд, не женском продукте, она может говорить часами.

Лилия Лебедева, начальник лаборатории по обслуживанию цеха по производству химического завода:

Работать в химии мне очень нравится. Я с удовольствием лечу на работу. Все мои друзья мне завидуют, что я обожаю свою работу.

То, что химия сродни магии, женщина усвоила еще в школе. А сегодня волшебным образом ей удалось во многом перекроить работу своей лаборатории. Ежедневный контакт с токсичными и взрывоопасными веществами заставил задуматься о здоровых условиях труда работников.

Инна Бибикова, лаборант химического анализа лаборатории по обслуживанию цеха по производству химического завода:

Придя к нам, она провела очень много работ на благо своих сотрудников. То есть улучшила условия труда. При работе с вытяжными шкафами под вытяжными шкафами сделала такие небольшие специальные устройства для того, чтобы меньше испарений было в лаборатории.

С заботой, на которую способна лишь женщина, Лилия Лебедева внедрила в работу предприятия несколько авторских предложений. И вроде незначительные новшества, но польза большая.

Галина Буро, СТВ:

А это еще одна рационализаторская идея. Вредный органический растворитель, такой как пропанол, в лаборатории можно заменить на воду. Такой простой, здоровый для работника и экономный для предприятия подход.

Начальник лаборатории активно выступает за использование новейших электронных помощников. Она и сама с аппаратурой на «ты».

Лилия Лебедева:

Мне очень приятно, что меня отметили. Как и все, я мечтаю о каком-то признании.

Видят, знают, поощряют. И в планах еще столько нереализованных идей. Секрет успеха, на самом деле прост: любить то, что делаешь.