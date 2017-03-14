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В Могилевском районе из браконьерской петли вызволили лосенка (видеофакт)

14 марта 2017 07:30
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Новости Беларуси. Настоящую операцию по спасению лосенка развернули могилевские спасатели. Животное запуталось в браконьерской петле из проволоки и к моменту прибытия инспекторов совершенно выбилось из сил.

К тому же, как выяснилось позже, детеныш был ранен. Чтобы вызволить лосенка из плена его пришлось обездвижить. Только после этого спасатели и местные учащиеся смогли снять капкан, обработать раны, и отпустить в лес. Если бы помощь пришла позже, животное наверняка бы погибло, уверены инспекторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Браконьерство в Беларуси

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