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Военнообязанный: защита моей Родины – это основа основ, которая должна быть вложена в каждого мужчину

19 мая 2022 08:27
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Новости Беларуси. Ситуация на внешних рубежах нашей страны не может не вызывать беспокойства. Помимо Вооруженных Сил, для защиты страны необходимо иметь резерв и в виде территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнообязанный: защита моей Родины – это основа основ, которая должна быть вложена в каждого мужчину-1

Войска отрабатывают разные места дислокации по всей стране и держат боеготовность на высоте. Так, формирование территориальных войск сейчас продолжается в Кобринском и Лидском районах. Военнообязанные проходят специальную подготовку, в ходе которой вспоминают навыки владения оружием.

Военнообязанный: защита моей Родины – это основа основ, которая должна быть вложена в каждого мужчину-4

Андрей Колесников, военнообязанный:
Защита моей Родины – это основа основ, которая должна быть вложена в каждого мужчину. На сборах я уже в течение трех дней. Функция моя – командование батальоном, боевая слаженность подразделений, обучение и тренировка.

В ходе учений также пройдут мероприятия боевого слаживания, после чего личный состав территориальных войск будет готов выполнять поставленные задачи.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Колесников # Фотофакт

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