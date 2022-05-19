Новости Беларуси. Ситуация на внешних рубежах нашей страны не может не вызывать беспокойства. Помимо Вооруженных Сил, для защиты страны необходимо иметь резерв и в виде территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Войска отрабатывают разные места дислокации по всей стране и держат боеготовность на высоте. Так, формирование территориальных войск сейчас продолжается в Кобринском и Лидском районах. Военнообязанные проходят специальную подготовку, в ходе которой вспоминают навыки владения оружием.

Андрей Колесников, военнообязанный:

Защита моей Родины – это основа основ, которая должна быть вложена в каждого мужчину. На сборах я уже в течение трех дней. Функция моя – командование батальоном, боевая слаженность подразделений, обучение и тренировка.

В ходе учений также пройдут мероприятия боевого слаживания, после чего личный состав территориальных войск будет готов выполнять поставленные задачи.