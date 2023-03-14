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Ушёл на фронт за отцом. Ветеран войны рассказал, как чудом спасся от немецких пуль

14 марта 2023 14:21
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Новости Беларуси. Вековой юбилей сегодня, 14 марта, отмечает ветеран Великой Отечественной войны Олег Плиндов. Уроженец Могилевской области добровольцем отправился на фронт вслед за отцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ушёл на фронт за отцом. Ветеран войны рассказал, как чудом спасся от немецких пуль-1

Боевой путь Олега Назаровича был насыщенным. Служил в разведке, прошел огненными дорогами Западного, Калининского и III Белорусского фронтов. Видел пепелища городов, гибель товарищей и сам трижды был на волосок от смерти.

Ушёл на фронт за отцом. Ветеран войны рассказал, как чудом спасся от немецких пуль-4

Олег Плиндов, ветеран Великой Отечественной войны:
Я бежал с донесением в штаб полка. Перешел через речушку, автомат тут же носится, а чтобы не замочить, я его на спину. Я не знал, что с той стороны немцы обстреливают этот участок. Я бежал, спотыкнулся и подумал, что зацепился. Подбегаю до штаба, поворачиваю автомат, а он разбит – пуля попала в металлическую часть и расколола приклад. Весь штаб сбежался. Начальник штаба говорит: ну сержант, в рубашке ты родился.

Ушёл на фронт за отцом. Ветеран войны рассказал, как чудом спасся от немецких пуль-7

Удача отвернулась в 1944-м. В боях за Витебск Олег Плиндов был контужен и не смог вернуться в строй. После войны нашел свое призвание в мирной жизни. Стал педагогом и литератором – выпустил три сборника стихов. Сегодня, несмотря на почтенный возраст, Олег Назарович полон энергии и огня в глазах. Юбиляр принимает поздравления от местной власти, депутатов, представителей общественных объединений и школьников. Сегодня в его квартире нескончаемый поток гостей, теплых пожеланий и смеха. В торжественной обстановке имениннику вручили особенный подарок – новый паспорт сроком на 25 лет.

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# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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