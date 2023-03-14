Ушёл на фронт за отцом. Ветеран войны рассказал, как чудом спасся от немецких пуль

Новости Беларуси. Вековой юбилей сегодня, 14 марта, отмечает ветеран Великой Отечественной войны Олег Плиндов. Уроженец Могилевской области добровольцем отправился на фронт вслед за отцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вековой юбилей сегодня, 14 марта, отмечает ветеран Великой Отечественной войны Олег Плиндов. Уроженец Могилевской области добровольцем отправился на фронт вслед за отцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Боевой путь Олега Назаровича был насыщенным. Служил в разведке, прошел огненными дорогами Западного, Калининского и III Белорусского фронтов. Видел пепелища городов, гибель товарищей и сам трижды был на волосок от смерти.
Олег Плиндов, ветеран Великой Отечественной войны:
Я бежал с донесением в штаб полка. Перешел через речушку, автомат тут же носится, а чтобы не замочить, я его на спину. Я не знал, что с той стороны немцы обстреливают этот участок. Я бежал, спотыкнулся и подумал, что зацепился. Подбегаю до штаба, поворачиваю автомат, а он разбит – пуля попала в металлическую часть и расколола приклад. Весь штаб сбежался. Начальник штаба говорит: ну сержант, в рубашке ты родился.
Удача отвернулась в 1944-м. В боях за Витебск Олег Плиндов был контужен и не смог вернуться в строй. После войны нашел свое призвание в мирной жизни. Стал педагогом и литератором – выпустил три сборника стихов. Сегодня, несмотря на почтенный возраст, Олег Назарович полон энергии и огня в глазах. Юбиляр принимает поздравления от местной власти, депутатов, представителей общественных объединений и школьников. Сегодня в его квартире нескончаемый поток гостей, теплых пожеланий и смеха. В торжественной обстановке имениннику вручили особенный подарок – новый паспорт сроком на 25 лет.
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