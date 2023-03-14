Ушёл на фронт за отцом. Ветеран войны рассказал, как чудом спасся от немецких пуль

Новости Беларуси. Вековой юбилей сегодня, 14 марта, отмечает ветеран Великой Отечественной войны Олег Плиндов. Уроженец Могилевской области добровольцем отправился на фронт вслед за отцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевой путь Олега Назаровича был насыщенным. Служил в разведке, прошел огненными дорогами Западного, Калининского и III Белорусского фронтов. Видел пепелища городов, гибель товарищей и сам трижды был на волосок от смерти.

Олег Плиндов, ветеран Великой Отечественной войны:

Я бежал с донесением в штаб полка. Перешел через речушку, автомат тут же носится, а чтобы не замочить, я его на спину. Я не знал, что с той стороны немцы обстреливают этот участок. Я бежал, спотыкнулся и подумал, что зацепился. Подбегаю до штаба, поворачиваю автомат, а он разбит – пуля попала в металлическую часть и расколола приклад. Весь штаб сбежался. Начальник штаба говорит: ну сержант, в рубашке ты родился.