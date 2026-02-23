В белорусской телесемье пополнение: военно-патриотический канал «ВоенТВ» начинает вещание 23 февраля в 10 часов утра на 12-й кнопке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно эфир будет длиться 18 часов – с 6 утра до полуночи. Уже в первые дни зрители увидят премьеры от журналистов в форме: новую еженедельную итоговую программу «В объективе недели», ежедневные новости «В объективе дня» и аналитическую рубрику «Оперативное время». Среди новых проектов и военно-патриотическая программа, кроме того, в эфире останутся уже знакомые и любимые зрителями телепередачи.

Валерий Конопацкий, генеральный директор телекомпании «ВоенТВ»:

Телекомпания существует уже более 30 лет. Мы производили много проектов, много сюжетов для разных платформ и для разной аудитории. И за это время у нас уже сформировался свой стиль, своя школа, свои ведущие. Поэтому, наверное, настало время, когда мы можем выйти на новый уровень и более масштабно заявить о себе и работать уже как самостоятельный канал и формировать свою повестку.

Сергей Чураков, заместитель генерального директора – главный редактор телекомпании «ВоенТВ»:

Достаточно зайти на наш канал в YouTube, там есть 40-миллионные просмотры, 7-миллионные просмотры видео. То есть очень много зрителей на нас подписаны. Я думаю, что в том числе и они заинтересуются тем, что будет вещать телеканал «ВоенТВ» не только в интернете, но и в эфире.