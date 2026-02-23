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Лукашенко: залогом мирного будущего Беларуси была и остаётся мощь белорусских Вооружённых Сил

23 февраля 2026 05:36
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Праздник, ставший символом преемственности героизма и подвига воинов многих поколений: в Беларуси 23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Соотечественников, солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров и ветеранов поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко, испокон веков на нашей земле почитались воины, которые в тяжелую годину вставали на ее защиту. Жертвуя собой, отстаивали свободу и независимость Родины. Так было и 85 лет назад в черные годы гитлеровского нашествия. Тогда Красная армия, наши деды и прадеды спасли страну и народ, сломав хребет фашистскому зверю и оставив нам в наследство Великую Победу. Мы всегда должны это помнить и чтить подвиг героев, ибо забвение приводит к тому, что все может повториться.

Лукашенко: залогом мирного будущего Беларуси была и остаётся мощь белорусских Вооружённых Сил-2

«Воочию это видим сегодня, когда на пограничных рубежах нашей родной Беларуси наследники нацистов вновь пытаются сформировать бронированный кулак для броска на Восток. Мы все это знаем, отслеживаем и понимаем. Убежден, что противостоять агрессору может только современная, мобильная, хорошо оснащенная армия. Такая, какую мы с вами создавали все эти годы. Армия, способная охладить пыл любого агрессора, а залогом мирного будущего Беларуси была и остается мощь белорусских Вооруженных Сил, единство и сплоченность народа, которые мы должны неустанно укреплять своим трудом», – подчеркнул глава государства.

# Александр Лукашенко # День защитника Отечества

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