Лукашенко: залогом мирного будущего Беларуси была и остаётся мощь белорусских Вооружённых Сил

Праздник, ставший символом преемственности героизма и подвига воинов многих поколений: в Беларуси 23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Соотечественников, солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров и ветеранов поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко, испокон веков на нашей земле почитались воины, которые в тяжелую годину вставали на ее защиту. Жертвуя собой, отстаивали свободу и независимость Родины. Так было и 85 лет назад в черные годы гитлеровского нашествия. Тогда Красная армия, наши деды и прадеды спасли страну и народ, сломав хребет фашистскому зверю и оставив нам в наследство Великую Победу. Мы всегда должны это помнить и чтить подвиг героев, ибо забвение приводит к тому, что все может повториться.