«Военная тема идёт красной нитью через всю жизнь». Поговорили с дочерью Щемелёва о творчестве художника

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Легендарный белорусский художник Леонид Щемелев всегда рассказывал о войне как о большой трагедии. Он не создавал на своих полотнах батальных сцен. Будучи пехотинцем и кавалеристом, все эти «картины» он видел в реальной жизни, на поле боя. А гибель человека не повод для вдохновения.

Маргарита Щемелева, дочь Леонида Щемелева:

Тяжелые воспоминания были связаны только с боевыми действиями. И все для него это было нерадостно. 6 ноября 1943 года ему очень тяжело ранило руку. Рука висела как плеть. И он лежал в госпитале, а рядом с ним лежал парень. Папа служил в пехоте, и парень рассказал о том, что есть кавалерийская бригада. Отец был просто одержим этой идеей и написал главнокомандующему письмо с разрешением перевести его из пехоты в кавалерию. Ему повезло, его перевели в кавалерию. И удивительно, что, прослужив там, он даже запомнил, как звали его лошадь первую. В ситуации войны я понимаю, что такое лошадь, когда тут творится кровь, а тут тепло, животное, которое тебя узнает.

Его первое соприкосновение с искусством произошло на ярмарке, куда мать в голодные годы приносила вещи для продажи или обмена на еду. Там будущая легенда белорусской живописи и познакомился со сказочными «маляванками». Общественное признание как народный художник Леонид Дмитриевич получил уже в зрелом возрасте. Маргарита Щемелева:

Хотя и считается, что Щемелев – художник любви, женщин красивых и природы, натюрмортов, но когда я поднимаю его архивы, мне достались его наброски, которые сделаны просто для себя, я смотрю, что военная тема идет красной нитью через всю жизнь. Всегда связан с войной тот трагический эпизод, когда его отец, которому было 42 года, буквально в первые дни войны был демобилизован, но он не вернулся.