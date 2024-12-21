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Главная ёлка страны. Как создают любимую новогоднюю сказку

21 декабря 2024 12:50
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Главная елка страны – долгожданное событие. В сердце столицы совсем скоро развернется настоящая зимняя сказка с волшебными и волнующими приключениями.

В студии программы «Нового утра» на РТР-Беларусь Светлана Гутковская, профессор кафедры хореографии Белорусского университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь. 

Главная ёлка страны. Как создают любимую новогоднюю сказку-2

Александр Стасевич, ведущий:
Каждый год главная елка страны собирает под свои ветви и детей, и взрослых, и каждый раз эту красоту нужно создавать. Кто же и как создавал ее в этом году?

Светлана Гутковская, профессор кафедры хореографии Белорусского университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Прежде всего создаются сценарии. Автором сценария и режиссером главной елки страны, которая называется в этом году «Формула Нового года», является Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады. У нее очень большой опыт по созданию таких спектаклей. 

Я бы даже сказала, что это, скорее, по жанру мюзикл. Потому что там есть прекрасная музыка, которую написал композитор белорусский Александр Сухарев. Там очень много хореографии, естественно, актерской игры, безусловно, куда же без нее. Все поют, танцуют и, естественно, очень много текстов, которые объясняют сюжет этой сказки.

Подробнее в видеоматериале.

# Новый год

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